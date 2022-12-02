Pantone по традиции объявил главный цвет грядущего - 2023 - года. Оттенок впервые в истории института определялся в два этапа: после того, как цвет выбрали эксперты Pantone, его обработал искусственный интеллект.
Фото ⟩ Необычный выбор: назван главный цвет 2023 года
Необычный выбор: назван главный цвет 2023 года
Таким образом в институте хотели передать дух нашего времени, где креативность человека идет бок о бок с технологиями. Новый оттенок получил название Viva Magenta (или Pantone 18-1750).
В пресс-релизе компания назвала цвет Viva Magenta "нетрадиционным оттенком для нетрадиционного времени".
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