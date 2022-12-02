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Фото ⟩ Необычный выбор: назван главный цвет 2023 года

rus.tvnet.lv
Необычный выбор: назван главный цвет 2023 года
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/Tatiana Gordievskaia

Pantone по традиции объявил главный цвет грядущего - 2023 - года. Оттенок впервые в истории института определялся в два этапа: после того, как цвет выбрали эксперты Pantone, его обработал искусственный интеллект. 

Таким образом в институте хотели передать дух нашего времени, где креативность человека идет бок о бок с технологиями. Новый оттенок получил название Viva Magenta (или Pantone 18-1750).

Viva Magenta или Pantone 18-1750
Viva Magenta или Pantone 18-1750 Фото: Shutterstock/kizuuuneko

В пресс-релизе компания назвала цвет Viva Magenta "нетрадиционным оттенком для нетрадиционного времени".

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