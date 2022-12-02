Куда пропала поющая монашка из "Голоса"?

Кристина Скучча взорвала итальянский "Голос", а затем и весь мир, с песней Алиши Киз No One. Монахиня неловко танцевала, а за кулисами её поддерживали другие дамы в католическом обличии. Всё это вызвало невероятный восторг, а видео за восемь лет набрало 111 миллионов просмотров.

Монахиня из Урсулинского монастыря сестёр Святого Семейства в Милане выиграла тот сезон итальянского "Голоса". Скучча даже подписала контракт с Universal Music Italia, выпустила альбом с кавер-версией Like a Virgin Мадонны и подарила копию папе Римскому.

В конце ноября 2022 года сестра Кристина появилась на итальянском ток-шоу и объявила, что отказалась от монашества.

34-летняя Скучча окончательно сняла сестринскую робу и появилась в новом образе - в красном брючном костюме, на каблуках-шпильках, с проколотым носом и с распущенными волосами.