В 2014 году на YouTube завирусилось видео с выступлением Кристины Скуччи - молодой женщины в очках и в одеянии монахини в итальянской версии шоу "Голос". Как сложилась её судьба спустя 8 лет?
Куда пропала поющая монашка из "Голоса"?
Кристина Скучча взорвала итальянский "Голос", а затем и весь мир, с песней Алиши Киз No One. Монахиня неловко танцевала, а за кулисами её поддерживали другие дамы в католическом обличии. Всё это вызвало невероятный восторг, а видео за восемь лет набрало 111 миллионов просмотров.
Монахиня из Урсулинского монастыря сестёр Святого Семейства в Милане выиграла тот сезон итальянского "Голоса". Скучча даже подписала контракт с Universal Music Italia, выпустила альбом с кавер-версией Like a Virgin Мадонны и подарила копию папе Римскому.
В конце ноября 2022 года сестра Кристина появилась на итальянском ток-шоу и объявила, что отказалась от монашества.
34-летняя Скучча окончательно сняла сестринскую робу и появилась в новом образе - в красном брючном костюме, на каблуках-шпильках, с проколотым носом и с распущенными волосами.
"Это были лучшие 15 лет жизни и важный опыт, который помог мне сильно вырасти. Но в отказе от монашества нет ничего особенного, это моя перемена и мой рост", - приводит слова Скуччи "Палач".
Девушка также рассказала, что подвергалась критике церкви из-за участия в "Голосе", но она не видит ничего плохого в телешоу, и привела пример Бразилии, где славят всевышнего с танцами и песнями.
Скучча в программе Verissimo сказала, что решение уйти из монашества последовало после посещения психолога, но это не означает, что она отказалась от веры.
"Я решила следовать своему сердцу, не думая о том, что люди скажут обо мне", - добавила она.
Сейчас девушка переехала из Милана в Испанию, работает официанткой и мечтает о возобновлении большой музыкальной карьеры.
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