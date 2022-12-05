Проезжая вдоль побережья Балтийского моря, нельзя не заметить величественные белые столбы с массивными крыльями. На ветреном побережье ветряные генераторы производят большое количество электроэнергии, поэтому из них получаются отличные ветряные электростанции, но небольшие турбины также могут оказаться чрезвычайно полезными для частных домов.
Ветрогенератор - электричество для частного дома круглый год
Нужно выбрать правильное место
Ветряные генераторы уже много лет считаются эффективным источником электроэнергии, производимой из возобновляемых источников. Так же и в домашнем хозяйстве. Более того, убеждение, что их можно устанавливать только в прибрежных районах, на островах и на более широких открытых пространствах, устарело.
Небольшие ветрогенераторы новейшего поколения способны вырабатывать электроэнергию с едва уловимым световым потоком. Крылья турбины начинают вращаться уже при скорости ветра 2-3 метра в секунду.
Хотя это и не означает, что у рельефа и климатических условий больше нет смысла. Чем дольше и сильнее будет дуть ветер, тем больше электричества создаст генератор. Поэтому турбину все же лучше ставить на безлесных холмах, чем посреди леса. Также необходимо учитывать направление господствующих ветров.
Прежде чем выбрать место для генератора, специалисты рекомендуют провести детальную оценку участка. Это можно сделать, установив в наблюдаемом месте небольшой измерительный прибор - анемометр, который будет собирать необходимые данные об интенсивности ветра. Если достаточно терпеливо выполнять измерения в течение 12 месяцев подряд, можно получить очень точное представление об ожидаемом количестве произведенной электроэнергии и соответственно рассчитать, за сколько лет окупится покупка генератора.
Необходимый уход
Из-за подорожания цен на электричество, домохозяйства, начиная устанавливать микрогенераторы, в этом году в большинстве случаев предпочтение отдали солнечным батареям. У этого есть логичная причина.
"Ветрогенераторы требуют более тщательного обслуживания, поскольку имеют подвижные, механические части, подшипники, обмотки, вероятность выхода из строя которых гораздо выше по сравнению со статической, стационарной солнечной панелью.
Генератор также нуждается в регулярном обслуживании не реже одного раза в год, - поясняет Рихардс Котлерс, руководитель отдела энергетических решений энергоснабжающей компании Enefit, - кроме того, маломощные генераторы не находятся в таких же ветровых условиях, как высокоэнергетические индустриальные ветряные генераторы, которые размещаются на высоте 100 метров и выше над землей. Находясь ближе к земле, их деятельность более нерегулярна и более подвержена заветрию".
Однако это не должно удерживать от расценки ветрогенератора как возможного производителя электроэнергии. В нужном месте он будет снабжать домочадцев необходимым количеством электроэнергии. А если ветрогенератор установить в комплексе с солнечными панелями, то всю необходимую электроэнергию можно производить самому практически в течение всего года. Летом большую часть работы выполняют солнечные батареи, а вот в ветреную вторую половину осени, зиму и раннюю весну эстафету принимает ветрогенератор.
"В Латвии ветер дует примерно 3000 часов в год со скоростью более 3 метров в секунду. Поэтому можно предположить, что генератор мощностью один киловатт-час будет вырабатывать примерно 3000 кВтч в год.
В зависимости от потребностей домохозяйства можно рассчитать, насколько мощный генератор вам нужен. Ориентировочная стоимость их приобретения на данный момент составляет около 2000 евро за один киловатт мощности генератора", - поясняет Р. Котлерс.
Выбор все больше
Ветрогенераторы немного шумят во время работы, но они больше не соответствуют мифу о шумных устройствах, которые не дают вам спать по ночам. Шум, создаваемый турбиной в непосредственной близости, можно сравнить с грохотом стиральной машины. Так что через закрытые окна его практически не слышно. Кроме того, ветрогенераторы постоянно совершенствуются, из-за чего становятся все более привлекательными для покупателей.
"Это вопрос времени, когда на массовом рынке появится все больше качественно продуманных, эстетичных и доступных по цене ветрогенераторов для дома.
Выгода ветряной энергии несомненна именно потому, что она вырабатывается и ночью, зимой и в дождливые дни, когда солнечные парки простаивают. При объединении того и другого формируется пакет, который мог бы сделать домохозяйство еще более независимым от факторов, влияющих на цену энергоресурсов.
Однако стать полностью независимыми мы сможем только тогда, когда на рынке будет создано еще невиданное решение по хранению энергии, - резюмирует Р. Котлер, - экономически оно должно стать доступным для максимально широкой части общества и электротехнически она должна быть способна хранить такое большое количество энергии, которого хватит на недели и даже месяцы, чтобы обеспечить домохозяйство такими возможностями, которые бы отвечали требованиям сегодняшней современной семьи».
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Статья вышла в сотрудничестве с Luminor.
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