Ветрогенератор - электричество для частного дома круглый год

В зависимости от потребностей домохозяйства можно рассчитать, насколько мощный генератор вам нужен. Ориентировочная стоимость их приобретения на данный момент составляет около 2000 евро за один киловатт мощности генератора", - поясняет Р. Котлерс.

Выбор все больше

Ветрогенераторы немного шумят во время работы, но они больше не соответствуют мифу о шумных устройствах, которые не дают вам спать по ночам. Шум, создаваемый турбиной в непосредственной близости, можно сравнить с грохотом стиральной машины. Так что через закрытые окна его практически не слышно. Кроме того, ветрогенераторы постоянно совершенствуются, из-за чего становятся все более привлекательными для покупателей.

"Это вопрос времени, когда на массовом рынке появится все больше качественно продуманных, эстетичных и доступных по цене ветрогенераторов для дома.

Выгода ветряной энергии несомненна именно потому, что она вырабатывается и ночью, зимой и в дождливые дни, когда солнечные парки простаивают. При объединении того и другого формируется пакет, который мог бы сделать домохозяйство еще более независимым от факторов, влияющих на цену энергоресурсов.

Однако стать полностью независимыми мы сможем только тогда, когда на рынке будет создано еще невиданное решение по хранению энергии, - резюмирует Р. Котлер, - экономически оно должно стать доступным для максимально широкой части общества и электротехнически она должна быть способна хранить такое большое количество энергии, которого хватит на недели и даже месяцы, чтобы обеспечить домохозяйство такими возможностями, которые бы отвечали требованиям сегодняшней современной семьи».

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Статья вышла в сотрудничестве с Luminor.