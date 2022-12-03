Интервью ⟩ Андрей Макаревич о своем Таллинне, русских вне России и войне

– "Машина" жива. Только что было два концерта в Казахстане. В феврале едем в Америку аж на месяц. У нас там 12 или 14 концертов… Но в Таллинн я приеду не с "Машиной". Я приеду один с гитарой. Это будет сольное выступление.

– Когда ждем?

– (Открывает смартфон) Все ходы записаны. В январе у нас еще Дубай. В феврале Париж и Лондон. Потом длинная Америка. А концерт в Таллинне будет 1 или 2 апреля. И тогда еще будет несколько прибалтийских городов. Помимо Таллинна точно будет Даугавпилс. И что-то еще, наверное. Там все очень плотно.

Вообще, именно после концерта в Таллинне в 1976 году мы стали активно гастроилровать. До той поездки мы были только в Куйбышеве один раз. То есть в Самаре. На какой-то дискотеке. А потом начались регулярные концерты в Питере. Раз в неделю буквально. Потому что с "Аквариумом" познакомились.

– Можно сказать, что Таллинн стал окном в мир?