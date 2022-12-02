Пабрикс призвал лишить журналистов "Дождя" ВНЖ в Латвии

Как сообщалось, NEPLP оштрафовал телеканал "Дождь" на сумму 10 000 евро. Штраф применен за упоминание оккупированного Крыма как части России и российской армии - как "нашей армии".

Как сообщил Аболиньш, по факту конкретного сюжета на телеканале "Дождь" также начато дело об административном правонарушении, а еще одно дело начато за призыв оказывать помощь российской армии.

Как пояснил в Twitter главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, в выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: "Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. <...> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

Как заявил Дзядко, эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии РФ. "В связи с этим важно отметить следующее: телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации".