Некоторые латвийские политики осудили прозвучавшие в эфире независимого российского телеканала "Дождь" заявления, и в связи с этим вновь актуализирован вопрос о необходимости принимать российские СМИ в Латвии.
Пабрикс призвал лишить журналистов "Дождя" ВНЖ в Латвии
Министр обороны Артис Пабрикс считает, что коллектив "Дождя" должен вернуться в Россию, а сотрудников следует лишить видов на жительство. "Чаша переполнена", - заявил министр в Twitter.
Uzskatu, ka Dožģ ir jādodas strādāt uz Krieviju un uzturēšanās atļaujas ir jāatņem. Mērs ir pilns.— Artis Pabriks (@Pabriks) December 2, 2022
Позже он отметил, что "ему сообщают, что процесс уже начался".
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич обсудил ситуацию со Службой государственной безопасности и руководителем Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иваром Аболиньшем, и в настоящее время ведется проверка, сообщил агентству LETA советник министра Мартиньш Дрегерис.
Он подчеркнул, что поддержка российской агрессии в любой форме неприемлема. Советник министра добавил, что после проверки фактов последуют соответствующие действия.
Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Дидзис Шмитс сообщил агентству LETA, что комиссия еще не обсуждала этот вопрос, однако он считает, что Латвия не должна принимать российские СМИ. "Если российское СМИ выступает против режима [диктатора Владимира] Путина, это не означает, что оно дружественно нам", - сказал он.
Как сообщалось, NEPLP оштрафовал телеканал "Дождь" на сумму 10 000 евро. Штраф применен за упоминание оккупированного Крыма как части России и российской армии - как "нашей армии".
Как сообщил Аболиньш, по факту конкретного сюжета на телеканале "Дождь" также начато дело об административном правонарушении, а еще одно дело начато за призыв оказывать помощь российской армии.
Как пояснил в Twitter главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, в выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: "Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. <...> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".
Как заявил Дзядко, эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии РФ. "В связи с этим важно отметить следующее: телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации".
По его словам, распространение информации об этом необходимо для осознания широкой аудиторией преступного характера действий российской руководства начиная с 24 февраля 2022 года. Правду о преступной и подлой войне должны знать все российские граждане - включая военнослужащих и мобилизованных.
"Поскольку прозвучавшая в эфире фраза вводит в заблуждение наших зрителей, мы приняли решение немедленно удалить ее из повторов и из записи эфира. Мы приносим извинения нашим зрителям", - написал Дзядко.
Журналистка Екатерина Котрикадзе в пятницу в эфире программы "Здесь и сейчас" заявила, что "Дождь" решил прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым, который вел программу в четверг и высказался в поддержку российской армии.
Руководитель NEPLP подчеркнул, что за три серьезных нарушения совет имеет право отозвать лицензию на вещание канала.
Как сообщалось ранее, в августе Государственная трудовая инспекция заявила, что будет проверять соответствие виз сотрудников "Дождя" закону о труде, согласно которому граждане третьих стран могут быть приняты на работу только в том случае, если им выдан вид на жительство с отметкой о праве на трудоустройство. Если у них нет такой визы, работодатель не имеет права их нанимать.
О проверке инспекция сообщила после получения информации о том, что сотрудники "Дождя" работают в Латвии по туристическим, а не рабочим визам.
Российский независимый телеканал "Дождь" временно прекратил вещание в марте, а позже объявил об открытии своих студий в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!