"Пабрикушки" во время войны. Министр обороны сам знает - с кем говорить

Сторона третья: SEPLP и NEPLP

На всякий случай, если у вас возникает вопрос - почему у Латвии две организации, отвечающие за общественные СМИ, объясню. SEPLP является держателем долей капитала общественных СМИ. Проще говоря - совладельцем. NEPLP же выполняет функции проверяющего - правильно ли общественные СМИ себя ведут и не нарушается ли закон.

Так вот, обе организации достаточно быстро ответили на претензии Пабрикса.

Глава NEPLP Иварс Аболиньш сообщил о том, что начата проверка по части четвертой, статьи 24. При этом он отметил, что сам факт проверки еще не значит того, что преступление было совершено, это будет решено позже.

Par NEPLP lēmumiem pic.twitter.com/oTIhKEVGh2 — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) March 31, 2022

SEPLP был более ярок в своей реакции.

Глава SEPLP Янис Сикснис прокомментировал ситуацию "Латвийскому Радио".

"У Совета нет полученной из компетентных учреждений информации, и у Совета нет компетенции самим проверить, является ли тот или иной человек агентом влияния Кремля. Совет был бы рад, если бы нас кто-то познакомил с людьми, которые, возможно, являются агентами влияния Кремля. Но у нас абсолютно точно нет прав высылать общественным СМИ списки с людьми, которых не стоит приглашать на программы", - заявил Сикснис.

Более того, он заявил, что считает такое мнение министра попыткой политического давлением и влияния на редакционную независимость.

К сожалению, на мои уточняющие вопросы Сикснис ответил весьма скупо, в основном, ссылаясь на невозможность комментировать редакционные решения.

Впрочем, он сказал, что Министерство обороны пока никак не отреагировало на его заявления, а также сообщил, что "бывали случаи, когда видны желания отдельных политиков надавить, но нельзя сказать, что SEPLP ощущал что-то, что можно было бы назвать давлением от государства".

Сторона четвертая: Журналисты

Главный редактор LTV Сигита Роке также была удивлена претензиям министра.

"Если он агент, если он нарушает закон, если призывал к войне или чему-то подобному - то это было бы задачей служб безопасности справиться с таким человеком. По имеющейся у нас информации, Рагозин осудил войну в Украине, в связи с чем мы не видим никаких причин, по которым нам нельзя было бы говорить с ним", - заявила она.

Свое мнение мне высказала и журналист Re:Baltica Санита Ембрега. Именно она была соавтором Рагозина в обоих его текстах на Re:Baltica.