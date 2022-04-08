"Пабрикушки" во время войны. Министр обороны сам знает - с кем говорить

Мир латвийской журналистики всколыхнул министр обороны Артис Пабрикс. О том, кто должен решать, кого звать на интервью, и как на это реагируют другие участники конфликта, и написан этот текст.
Итак, немного предыстории. В своем Twitter Пабрикс выложил письмо к Национальному совету по электронным СМИ (NEPLP) и Общественному совету по электронным СМИ (SEPLP) с просьбой разобраться, кого именно к себе в программу "ТЧК" позвал журналист LSM Алексей Дунда.
Сторона первая: Леонид Рагозин
А позвал он журналиста Леонида Рагозина. Тот долгое время жил в России, но работал на независимые СМИ, в основном на Би-би-си. В 2014 году Рагозин переехал в Латвию. Известность именно в Латвии он получил в декабре 2019 года, когда вместе с проектом Re:Baltica написал статью о связи некоторых латвийских националистов с "украинскими ультраправыми". Сейчас русскоязычная версия статьи удалена с портала Re:Baltica, но осталась латышская версия, а также перепечатки перевода в других СМИ, в том числе и у нас, на RUS TVNET.
В октябре 2021 года портал InformNapalm выпустил статью о том, что Рагозин в своих текстах распространяет "нарратив Кремля". Стоит отметить, что этот текст оперирует в основном оценочными суждениями. Так, в вину Рагозину ставится "восхищение тем, как мастерски Путиным был аннексирован Крым", и текст о крушении рейса MH17, который "должен был негативно сработать на уровне подсознания читателя".
Еще сейчас комментаторы детально изучают Twitter-ленту Рагозина, где периодически появляются не самые лестные сообщения в адрес сражающихся на украинской стороне. Например, этот, где журналист утверждает, что "неонацисты сражаются с обеих сторон российско-украинской войны".
Впрочем, стоит признать, что твитов, обвиняющих Россию, процентуально больше. А насколько Рагозин распространял "нарративы Кремля" именно в передаче "ТЧК", вы можете убедиться сами.
От себя скажу, что именно в самой передаче я ничего "кремлевского" не увидел. Сам Рагозин тоже не понимает, что именно ему вменяется.
"Я был шокирован абсурдностью и вопиющим безумием этих обвинений. Пересмотрел интервью, не нашел там ничего, что могло бы вызвать такие оценки. Я в этом интервью называю войну, развязанную Путиным в Украине, преступлением. Говорю, что Россия становится Северной Кореей на стероидах. Называю кремлевскую пропаганду машиной лжи. Это кремлевские нарративы? Так говорят агенты влияния?" - ответил он на мой вопрос.
Thread/Statement.
Latvian defence minister Artis Pabriks has accused me - in an official letter - of spreading Kremlin’s narratives in my interview with Latvian public television. You are welcome to watch this interview and judge for yourself. (1)https://t.co/R8Lfv3sMpi
"Называя журналиста иноагентом, именно Пабрикс использует один из самых отвратительных кремлевских нарративов. Вопрос к гражданам Латвии. В какой стране они хотят жить? В демократической европейской стране, где правительство уважает свободу слова и права человека,
либо в стране, которая очень напоминает путинскую Россию - где ищут иноагентов, борются с пятой колонной и откуда выдавливают независимых журналистов", - добавил Рагозин.
По его словам, обвинения в "прокремлевскости" начались именно после текста на Re:Baltica.
"Это безумная кампания шельмования, которая идет три года с момента публикации нашего с Санитой Ембергой расследования о дружбе членов Национального объедения с Азовским движением - той его частью, которая тесно связана с российскими неонацистами и в прошлом - с Александром Дугиным", - написал он.
Сторона вторая: Артис Пабрикс
Но министр обороны в своем Twitter был непреклонен.
"Приглашение такого человека на публичные платформы латвийского государства для выражения российских нарративов считается кощунством против принципов демократии", - уверен министр.
Через несколько дней он добавил "ответ критикам".
Maniem Rogozina vēstules kritiķiem 1.Esmu noskatījies interviju. 2.Tāpat kā politiķu darbs, arī žurnālistu darbs nav svētā govs, kuru nevar kritizēt. 3. Info telpas ietekme, sevišķi kara apstākļos, uz sabiedrības drošību un saliedētību ir milzīga,jūsu atbildība kā to izmantojiet
Критикам моего письма про Рагозина. 1. Я посмотрел интервью. 2. Так же, как и работа политиков, работа журналистов - это не священная корова, которую нельзя критиковать. 3. Влияние информационного пространства, особенно в условиях войны, на безопасность и единство общества огромно! Ваша ответственность, как вы ее используете.
Сторона третья: SEPLP и NEPLP
На всякий случай, если у вас возникает вопрос - почему у Латвии две организации, отвечающие за общественные СМИ, объясню. SEPLP является держателем долей капитала общественных СМИ. Проще говоря - совладельцем. NEPLP же выполняет функции проверяющего - правильно ли общественные СМИ себя ведут и не нарушается ли закон.
Так вот, обе организации достаточно быстро ответили на претензии Пабрикса.
Глава NEPLP Иварс Аболиньш сообщил о том, что начата проверка по части четвертой, статьи 24. При этом он отметил, что сам факт проверки еще не значит того, что преступление было совершено, это будет решено позже.
Глава SEPLP Янис Сикснис прокомментировал ситуацию "Латвийскому Радио".
"У Совета нет полученной из компетентных учреждений информации, и у Совета нет компетенции самим проверить, является ли тот или иной человек агентом влияния Кремля. Совет был бы рад, если бы нас кто-то познакомил с людьми, которые, возможно, являются агентами влияния Кремля. Но у нас абсолютно точно нет прав высылать общественным СМИ списки с людьми, которых не стоит приглашать на программы", - заявил Сикснис.
Более того, он заявил, что считает такое мнение министра попыткой политического давлением и влияния на редакционную независимость.
К сожалению, на мои уточняющие вопросы Сикснис ответил весьма скупо, в основном, ссылаясь на невозможность комментировать редакционные решения.
Впрочем, он сказал, что Министерство обороны пока никак не отреагировало на его заявления, а также сообщил, что "бывали случаи, когда видны желания отдельных политиков надавить, но нельзя сказать, что SEPLP ощущал что-то, что можно было бы назвать давлением от государства".
Сторона четвертая: Журналисты
Главный редактор LTV Сигита Роке также была удивлена претензиям министра.
"Если он агент, если он нарушает закон, если призывал к войне или чему-то подобному - то это было бы задачей служб безопасности справиться с таким человеком. По имеющейся у нас информации, Рагозин осудил войну в Украине, в связи с чем мы не видим никаких причин, по которым нам нельзя было бы говорить с ним", - заявила она.
Свое мнение мне высказала и журналист Re:Baltica Санита Ембрега. Именно она была соавтором Рагозина в обоих его текстах на Re:Baltica.
"Когда Леонид переехал из России в Латвию, он в качестве фрилансера работал с различными СМИ. Мы вместе написали текст о "Качках с Маскачки". <..> Леонид хорошо знает Украину, потому что работал там по заданию разных западных СМИ. Он заметил, что часть членов Нацобъединения сотрудничает с "Национальным корпусом" (крайнее правое движение). Так как, Нацобъединение - это коалиционная партия, нам показалось важным об этом сообщить латвийскому обществу", - рассказывает Емберга.
Больше текстов Рагозин для Re:Baltica не писал, по словам Емберги, это обычная практика для работы с фрилансерами. Но последствия текста про Нацобъединение коснулись и ее.
"Упомянутый в статье член партии пожаловался в Совет по этике СМИ, но там нарушений не увидели. Активисты Нацобъединения в социальных сетях всячески копошились, называли агентом Кремля, шлюхой и как только не. Но это не может сравниться с тем, что обрушилось на Рагозина. Потому что я латышка, с паспортом Латвии и известной репутацией, а он - приехавший русских с ВНЖ. Намного более простая цель.
Емберга категорически отрицает обвинения Пабрикса в "прокремлевскости" Рагозина.
"Я не вижу этому основания или доказательств. Если Пабрикс, как министр, такие знает, то нужно их рассказать, потому что быть агентом других стран по закону Латвии - это преступление, с тяжелыми последствиями. То, что части людей не нравится его мнения, не делает Рагозина агентом", - утверждает Емберга.
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Со своей стороны могу сказать, что меня эта ситуация ошарашивает. Примерно так же, как предложение Борданса отнимать гражданство у тех, кто поддерживает агрессию России.
Я понимаю, что прозвучу чрезвычайно наивно, но... У нас тут демократия или где?
Разумеется, демократия не равна вседозволенности. Разумеется, если какое-нибудь СМИ активно создает тексты про то "как было бы клево, если бы Россия и нас пришла освободить", то это надо пресекать (потому что активные призывы к нападению на страну, вот почему).
Но даже, если и так. Предположим, что Рагозин - очень хитрый агент Кремля. Давайте внимательно прочитаем текст статьи, по которой идет проверка NEPLP.
"Электронные СМИ обеспечивают, чтобы факты и события в передачах были отражены честно, объективно, с надлежащей точностью и нейтральностью, способствуя обмену мнениями, и соответствовали общепринятым принципам журналистики и этики. Комментарии и мнения отделяются от новостей, автор точки зрения или комментария и называется. Факты в документальных и новостных передачах отражаются таким образом, чтобы сознательно не вводить в заблуждение аудиторию" - часть четвертая статьи 24 Закона об электронных СМИ.
Жанр программы "ТЧК" - интервью. Соответственно, все, что высказывал Рагозин в ее рамках - это его личное мнение. И "аудитория не вводилась в заблуждение". А в высказываниях самого Рагозина, повторюсь, ничего криминального, на мой взгляд, нет.
Конечно, у любого жителя Латвии есть право просить о проверке, если им кажется, что на общественном СМИ говорят что-то отвратительно ужасное.
Но у министра обороны ресурсов, как мне кажется, все-таки побольше. Если Рагозин - агент Кремля и шпион, ну так докажите и вышлите его. А если Рагозин просто журналист, чье мнение не всегда совпадает с государственным, или даже просто журналист, который имел наглость расследовать связи одной из коалиционных партий Латвии; то атака на него выглядит... как вы там сказали, господин Пабрикс? Верно. Кощунством против принципов демократии.
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