Такого автомобиля многие участники дорожного движения еще не видели, да и многие, наверное, не хотели бы видеть. Ведущие передачи Zebra протестировали новый автомобиль дорожной полиции Латвии.
Видео ⟩ Автолюбители протестировали новую полицейскую машину: ее будет трудно распознать
Ожидается, что на дорогах Латвии появится еще не один такой Volkswagen. Эти мощные автомобили оснащены радаром, который молниеносно выводит на экран в салоне данные движущихся автомобилей - скорость, номерной знак, техосмотр, ОСТА и т.д. Автомобили также оборудованы пятью камерами, способными фиксировать нарушения с разных ракурсов.
По сравнению со старыми автомобилями дорожной полиции, на новых полицейское спецоборудование, такое как антенны и мигалки, еще менее заметно. Поэтому распознать транспортное средство в движении будет достаточно сложно. Сотрудники дорожной полиции признают, что на данный момент участники дорожного движения еще не узнают новые автомобили и чувствуют, будто рядом нет полиции.
Правоохранители отмечают, что время от времени на спортивной трассе они "освежают" навыки, чтобы в случае необходимости иметь возможность вести погоню. Поэтому от стражей порядка лучше даже не пытаться убегать.
Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)
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