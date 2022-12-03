В Украине из стены дома вырезали работу британского граффити-художника Бэнкси вскоре после ее завершения, сообщил в пятницу, 2 декабря, начальник Киевской районной полиции Андрей Небитов.
Фото ⟩ В Украине вандалы вырезали из стены граффити Бэнкси
Работа Бэнкси была вырезана из стены дома в пригороде Киева Гостомеля группой местных жителей. Полиция арестовала восемь человек в возрасте от 27 до 60 лет. Организатором выступил киевлянин 1990 года рождения.
Мотив их действий пока неизвестен.
Жертвой вандалов стало изображение женщины в халате с бигуди и противогазе. Представители Министерства культуры Украины решат дальнейшую судьбу произведения.
Полицию вызвали местные жители, ставшие свидетелями происшествия.
Как сообщалось, несколько работ Бэнкси были найдены в пригороде Киева в ноябре.
Позднее таинственный художник подтвердил, что сделал в Украине семь муралов, некоторые из них - в местах, сильно пострадавших от российской авиации и артиллерийских ударов - Киеве, Ирпене и Бородянке.
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