Фото ⟩ В Украине вандалы вырезали из стены граффити Бэнкси

Работа Бэнкси была вырезана из стены дома в пригороде Киева Гостомеля группой местных жителей. Полиция арестовала восемь человек в возрасте от 27 до 60 лет. Организатором выступил киевлянин 1990 года рождения.

Мотив их действий пока неизвестен.

Жертвой вандалов стало изображение женщины в халате с бигуди и противогазе. Представители Министерства культуры Украины решат дальнейшую судьбу произведения.

Полицию вызвали местные жители, ставшие свидетелями происшествия.

Как сообщалось, несколько работ Бэнкси были найдены в пригороде Киева в ноябре.

Позднее таинственный художник подтвердил, что сделал в Украине семь муралов, некоторые из них - в местах, сильно пострадавших от российской авиации и артиллерийских ударов - Киеве, Ирпене и Бородянке.