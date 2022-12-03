Трое афганских мигрантов в Австрии изнасиловали и убили 13-летнюю девочку. Суд признал мужчин виновными, сообщает в пятницу, 2 декабря, австрийское информационное агентство APA.
В Австрии за изнасилование и убийство 13-летней девочки осуждены афганские беженцы
Тело девочки было найдено в Вене в прошлом году. Преступление потрясло всю страну.
Главный обвиняемый - 24-летний мужчина - признан виновным в убийстве и приговорен к пожизненному заключению. Двое других подсудимых, 20 и 19 лет, были признаны виновными за бездействие и получили 20 и 19 лет лишения свободы соответственно.
Суд пришел к выводу, что мужчины давали девочке наркотики с целью ее изнасилования.
Вскрытие показало, что она умерла от передозировки наркотиков и удушья.
Осужденные афганцы на момент совершения преступления были просителями убежища. У главного обвиняемого после трех судимостей был аннулирован охранный статус. Одна из судимостей была назначена за разбой.
Тогдашний канцлер Австрии Себастьян Курц в прошлом году объявил, что власти обеспечат виновным "наказание по всей строгости закона". "Я считаю невыносимым, когда люди приходят к нам и говорят, что ищут убежища, а затем совершают жестокие, варварские преступления", - сказал Курц.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!