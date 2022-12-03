Хочет ли Россия переговоров? Исследование ISW

Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 декабря, провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, в котором заявил, что финансовая и военная помощь Украине создает ситуацию, при которой Киев категорически отказывается от переговоров, напоминает ISW . Шольц же заявил, что любое дипломатическое решение конфликта должно включать вывод российских войск с территории Украины.

Ранее ISW рассматривала риторику Путина как признак того, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и ставит перед собой максимальные военные цели. Тот факт, что Путин, а также его пресс-секретарь Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров вернулись к теме переговоров, эксперты объясняют желанием создать на Западе впечатление, что Россию надо привлечь к дипломатии.