Россия хочет воспользоваться стремлением Запада к переговорам, чтобы вдохновить западных политиков на уступки Москве, заманивая ее за стол переговоров, говорится в последнем анализе американского Института изучения войны (ISW).
Хочет ли Россия переговоров? Исследование ISW
Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 декабря, провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, в котором заявил, что финансовая и военная помощь Украине создает ситуацию, при которой Киев категорически отказывается от переговоров, напоминает ISW. Шольц же заявил, что любое дипломатическое решение конфликта должно включать вывод российских войск с территории Украины.
Ранее ISW рассматривала риторику Путина как признак того, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и ставит перед собой максимальные военные цели. Тот факт, что Путин, а также его пресс-секретарь Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров вернулись к теме переговоров, эксперты объясняют желанием создать на Западе впечатление, что Россию надо привлечь к дипломатии.
"Кремль, вероятно, хочет создать ситуацию, при которой Запад предложит некие уступки в надежде убедить его начать переговоры, сначала не требуя значительных уступок от России", - считает ISW. - Заявления Путина, Лаврова и Пескова показывают, какие превентивные уступки желательны:
- сокращение финансовой и военной помощи Украине,
- признание аннексии Россией украинской территории,
- ограничение военной деятельности НАТО и Запада в Европе".
Москве было бы выгодно временное перемирие, чтобы добиться паузы в боевых действиях, но Путин не проявляет особого интереса к такому перемирию, считают эксперты. Кремль продолжает выдвигать требования, которые равносильны полной капитуляции Запада, что дает понять, что Путин по-прежнему сосредоточен на достижении военной победы. Но, согласно обзору ISW, чтобы добиться превентивных уступок, Россия пытается использовать удары по инфраструктуре Украины и вызванный этим гуманитарный кризис.
Президент США Джо Байден в четверг, впервые после 24 февраля, заявил, что готов поговорить с Путиным, если он действительно хочет положить конец войне.
"Я готов поговорить с Путиным, если он действительно проявит интерес, подтвердит, что ищет способ положить конец войне. Пока он этого не сделал", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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