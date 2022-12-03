Россия уже использует стратегический запас некоторых видов вооружения. И уже два месяца Россия вывозит из Беларуси артиллерийские боеприпасы.
Украина: Россия вывозит снаряды для своей артиллерии из Беларуси
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его данным Россия уже использует ракеты, произведенные в этом году, в том числе ракеты, произведенные в августе.
"Это говорит о том, что некоторые ракеты идут на применение прямо с конвейера. Насколько их хватит, многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом.
Но, к сожалению, РФ за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения,
которое используется против нашего государства", - сообщил он.
По данным военной разведки, Россия продолжает переговоры с другими странами о поставке недостающих ей боеприпасов и ракет для систем "Смерч" и "Ураган". Также продолжаются переговоры между Россией и Ираном о пополнении запасов баллистических ракет. Скибицкий заявил, что проекты соглашений между этими странами есть, но пока поставки такого оружия не зафиксированы.
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