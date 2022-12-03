В Лондоне задержан российский бизнесмен по подозрению в отмывании денег

Российский бизнесмен был арестован в своем многомиллионном лондонском доме полицейскими, расследующими возможную преступную деятельность олигархов. В рамках операции задержаны еще два человека, имена никого из них не называются.

58-летнего мужчину задержали в его роскошном многомиллионном лондонском доме по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний.

Второй задержанный, 35-летний мужчина, сотрудник особняка, где проживал первый арестованный, был задержан на выходе из дома с сумкой, в которой были тысячи фунтов наличными. Его арестовали по подозрению в отмывании денег и воспрепятствовании работе полиции.

Третий человек - 39-летний мужчина - был арестован в своем доме в Пимлико на западе Лондона по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.