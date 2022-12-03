Сломит ли экономику РФ эмбарго ЕС на российскую нефть?

Решение о ценовом потолке далось странам ЕС ценой долгих недель бесплодных дискуссий. Польша до последнего сопротивлялась уровню выше 30 долларов за баррель, потому что считала все остальное слишком комфортным для России, однако вечером 2 декабря мера все же была согласована.

Позицию Варшавы можно понять, говорит Симоне Тальяпьетра: "Такого постепенного подхода можно было ожидать в марте или апреле, но с начала войны прошло уже больше девяти месяцев. Вопрос в том, в состоянии ли мировая экономика сейчас выдержать столь жесткий потолок цен на российскую нефть". Ведь цель этой меры - ограничить доходы РФ, сохраняя при этом поток российской нефти на мировой рынок. Так страны "большой семерки" хотят нанести ущерб финансам Москвы, но избежать резкого скачка цен на нефть, который произошел бы, если бы российское "черное золото" резко исчезло с мирового рынка. Отныне России придется продавать нефть Китаю и Индии со скидкой, что еще больше сократит ее доходы.

Москва уже испытывает сложности из-за этих мер, а в 2023 году давление на нее сильно возрастет, уверен Тальяпьетра.

Потолок цен повлияет и на третьи страны