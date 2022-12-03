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Скончался известный архитектор Майнхард фон Геркан

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Скончался известный архитектор Майнхард фон Геркан
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Майнхард фон Геркан
Майнхард фон Геркан Фото: LETA

30 ноября умер немецкий архитектор латышского происхождения Майнхард фон Геркан, сообщает основанное им бюро gmp.

Фон Геркан умер в Гамбурге в возрасте 87 лет.

"На протяжении десятилетий Майнхард фон Геркан строил компанию gmp с большой страстью и вдохновляющей энергией, создавая вместе с нами выдающиеся здания в Германии и по всему миру", - говорится в сообщении компании.

Фон Геркан родился в 1935 году в Латвии, но вскоре семья переехала в Германию. В 1964 году он окончил Брауншвейгский технический университет. Вскоре после этого он основал собственное архитектурное бюро. Фон Геркан руководил архитектурным бюро gmp, которое в настоящее время имеет восемь филиалов.

Архитектор спроектировал несколько объектов в Латвии. Например, особняки в Юрмале и здание банка Citadele.

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