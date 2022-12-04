Из-за снега и обледенения по всей стране затруднено движение, сообщил информационный центр дорожного движения SIA Latvijas Valsts ceļi.
Снег и лед: по всей Латвии затруднено движение
Снег и лед: по всей Латвии затруднено движение
На дорогах работают 120 единиц техники, которые расчищают от снега заснеженные участки дорог, а скользкие участки посыпают противоскользящими материалами.
Движение затруднено на Таллиннском, Видземском, и Валмиерском шоссе, Рижском объездной дороге, Даугавпилсском, Резекненском, Бауском, Елгавском, Лиепайском и Вентспилсском шоссе.
Водителям также следует соблюдать осторожность при движении по дорогам Лиепая - Руцава, Гребнево - Медуми, а также по Даугавпилсской и резекненской объездным дорогам.
По всей Латвии движение затруднено и по региональным автомагистралям.
Галерея: Снегопад в Риге
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