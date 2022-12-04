Снег и лед: по всей Латвии затруднено движение

На дорогах работают 120 единиц техники, которые расчищают от снега заснеженные участки дорог, а скользкие участки посыпают противоскользящими материалами.

Движение затруднено на Таллиннском, Видземском, и Валмиерском шоссе, Рижском объездной дороге, Даугавпилсском, Резекненском, Бауском, Елгавском, Лиепайском и Вентспилсском шоссе.

Водителям также следует соблюдать осторожность при движении по дорогам Лиепая - Руцава, Гребнево - Медуми, а также по Даугавпилсской и резекненской объездным дорогам.

По всей Латвии движение затруднено и по региональным автомагистралям.

Галерея: Снегопад в Риге