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Снег и лед: по всей Латвии затруднено движение

rus.tvnet.lv
Снег и лед: по всей Латвии затруднено движение
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Фото: Edijs Pālens/LETA

Из-за снега и обледенения по всей стране затруднено движение, сообщил информационный центр дорожного движения SIA Latvijas Valsts ceļi.

На дорогах работают 120 единиц техники, которые расчищают от снега заснеженные участки дорог, а скользкие участки посыпают противоскользящими материалами.

Движение затруднено на Таллиннском, Видземском, и Валмиерском шоссе, Рижском объездной дороге, Даугавпилсском, Резекненском, Бауском, Елгавском, Лиепайском и Вентспилсском шоссе.

Водителям также следует соблюдать осторожность при движении по дорогам Лиепая - Руцава, Гребнево - Медуми, а также по Даугавпилсской и резекненской объездным дорогам.

По всей Латвии движение затруднено и по региональным автомагистралям.

Галерея: Снегопад в Риге

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