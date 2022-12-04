Зачем музыкант Rammstein спустился в бункер

Отец и дочь сидят в бункере и спорят о том, как до этого могло дойти: Мими винит отца, клавишника группы Rammstein Кристиана Флаке Лоренца (Christian "Flake" Lorenz) в том, что "мир там, наверху, потерпел крах". Она представляет молодое поколение и обвиняет своих родителей в том, что они недостаточно сделали для защиты окружающей среды. Музыкант Лоренц тем временем представляет поколение, которое, похоже, не осознает своей ответственности за экологию на нашей планете.

"Сейчас мы сидим здесь, в десяти метрах под землей, в бункере, и не можем выбраться", - говорит Мими. Ее отец пытается оправдаться. Но дочь не останавливается - и ставит ему в упрек многочисленные гастроли: "Ты со своей группой все время был на гастролях, у вас грандиозные шоу с тысячами грузовиков - и для чего все это? Чтобы весь мир увидел Scorpions вживую?" Отец поправляет свою дочь: "Я играл в Rammstein, а не в Scorpions". Но по сути он возразить так и не может, и вынужден признать свое поражение в споре.