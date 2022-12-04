ISW объясняет, почему вскоре усилится контрнаступление Украины

Эксперты института процитировали российского военного блогера, который в субботу, 3 декабря, сообщил, что земля вдоль линии Кременная - Сватово замерзла, и предсказали, что украинские силы усилят давление на оборону России.

Ранее в тот же день глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай также сообщил, что погодные условия на линии фронта от Кременной до Сватово меняются, и он считает, что украинские силы смогут усилить контратаку по мере того, как замерзает осенняя грязь.

Ранее ISW предположил, что в ближайшие недели темпы военных действий увеличатся, поскольку постоянные морозы замораживают землю в зоне боевых действий, особенно на востоке Украины, где продвижение обеих сторон затруднено из-за грязи.

Аналитики ISW отмечают, что ни Россия, ни Украина зимой не остановят наступление, так как это самое подходящее время для войны механизированными частями.

При этом директор Национальной разведывательной службы США Аврил Хейнс ранее высказывала мнение, что темпы боевых действий в Украине в ближайшие месяцы замедлятся.