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Опрос: латвийцы до сих пор предпочитают дизельные и бензиновые авто

rus.tvnet.lv/LETA
Опрос: латвийцы до сих пор предпочитают дизельные и бензиновые авто
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Собака в машине в жару. Фото иллюстративное.
Собака в машине в жару. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock
  • Почти для половины рижан основным средством передвижения является частный автомобиль

Дизельные и бензиновые автомобили по-прежнему пользуются наибольшей популярностью у латвийских водителей, однако, хотя электромобили и гибридные автомобили пока не получили широкого распространения, участники опроса выразили желание покупать в будущем именно такие автомобили, свидетельствуют данные опроса страховой компании If.

Результаты опроса показывают, что большую часть латвийского автопарка составляют автомобили с дизельными (61%) и бензиновыми двигателями (46%). Еще 6% домохозяйств имеют автомобили, работающие на сжиженном газе, 3% - гибридные автомобили без возможности электрической зарядки, а 1% домохозяйств ездят на автомобилях, работающих на сжатом природном газе (CNG).

Аналогичная ситуация и в Литве (дизели - 71%, бензиновые двигатели - 34%), а в Эстонии автомобили с бензиновым двигателем более популярны - 62%, а автомобили с дизельным двигателем занимают второе место - 47%.

В качестве следующего шага жители Латвии рассматривают покупку автомобиля с дизельным двигателем (22%), гибридного автомобиля (22%), бензинового двигателя (16%), электромобиля (10%), автомобиля, работающего на CNG (4%), а 26% респондентов еще не задумывались о выборе будущего автомобиля.

На вопрос, с каким двигателем они бы выбрали автомобиль, если бы все они стоили одинаково, наиболее частым ответом было то, что в этом случае выбор был бы в пользу гибридного автомобиля (30%) или электромобиля (21%). Для сравнения, только 15% и 14% латвийских домохозяйств выбрали бы автомобиль с дизельным двигателем и автомобиль с бензиновым двигателем.

В опросе, проведенном If в Латвии, Литве и Эстонии, приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.

Опрос: почти для половины рижан основным средством передвижения является частный автомобиль

Личный автомобиль является основным видом транспорта менее чем для половины рижан, свидетельствуют данные сентябрьского опроса Latvijas fakti.

В Риге 63% жителей ездят на машине хотя бы раз в неделю. Большинство из них - работающие мужчины, с более высоким уровнем образования и дохода, в возрасте от 25 до 54 лет.

Личный или служебный автомобиль является основным видом транспорта для 44% рижан в рабочие дни.

С другой стороны, общественным транспортом в Риге хотя бы раз в неделю пользуется каждый второй житель, или 51% опрошенных.

Общественным транспортом чаще пользуются пожилые люди, женщины, неработающие, с более низким уровнем дохода на члена семьи.

Хотя использование общественного транспорта немного увеличилось по сравнению с 2021 годом, оно далеко не достигло уровня, который был до пандемии Covid-19, когда хотя бы раз в неделю им пользовались две трети рижан.

Общественный транспорт является основным видом транспорта для 39% населения при перемещении по Риге в будние дни.

Каждый четвертый житель Риги ездит на велосипеде хотя бы раз в неделю. Количество велосипедистов за год немного уменьшилось.

Чаще всего это молодежь в возрасте до 44 лет, работающие, с более высоким уровнем образования и дохода, мужчины.

Велосипед является основным видом транспорта для 5% горожан при перемещении по Риге в будние дни.

Данные опроса показывают, что доступность и качество услуг общественного транспорта удовлетворяют три четверти жителей Риги, но в этом году эти параметры оцениваются более сдержанно, чем в предыдущие 10 лет.

77% рижан довольны доступностью услуг общественного транспорта, а 74% респондентов довольны качеством этих услуг.

В ходе опроса было опрошено 2207 постоянных жителей Риги в возрасте от 18 лет и старше.

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