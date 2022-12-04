В российских Telegram-каналах опубликованы фотографии, на которых якобы видно, как в Луганской области россияне публично повесили пять украинских гражданских жителей за сотрудничестве с Вооруженными силами Украины.
В российском Telegram-канале публикуют фотографии с якобы повешенными в Луганске украинцами
Руководитель военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в Telegram это подтвердил, информация о произошедшем проверяется.
"В интернете появилась информация и фотографии, что украинцы, живущие в Луганском округе, которых оккупанты подозревали в помощи Вооруженным силам Украины, якобы подвешены. У нас нет проверенной на 100% информации, что это не подделка. Очень не хотелось бы распространять непроверенную информацию, потому что именно этого хочет кремлевский режим и оккупанты, чтобы потом обвинить нас в своих подделках", - сказал Гайдай.
Он допускает, что опубликованные фотографии могут быть предназначены для запугивания украинцев на территории оккупированной части Луганской области, где многие действительно помогают украинской армии. Гайдай призвал украинцев быть терпеливыми и в социальных сетях публиковать только проверенную информацию.
"За эти десять месяцев войны было очень много информации о том, как оккупанты издевались над жителями Луганской области. Есть даже информация, что они убили гражданских жителей не только обстрелами артиллерии, но и заходили домой и стреляли в людей. Все было: как изнасилование, так и убийства, и издевательства. В этом случае информация должна быть проверена. Мы собираем все, представляем нашим правоохранительным органам, и тогда они все выясняют", - сказал Гайдай.
На двух фотографиях видны пять повешенных людей с мешками на головах. К двум из повешенных приставлен плакат с надписью на русском языке "Предатель народа Луганска", а на другом изображении у трех повешенных - плакат с надписью "Он передал информацию врагу" и использовавшийся в Советском Союзе девиз "СМЕРШ", что означает "смерть шпионам".
Украинский активист Сергей Стеренко в социальной сети Twitter написал, что "не понимает, почему Украине не доставляют новые танки и ракеты, чтобы наказать абсолютное зло. Российское зло".
В свою очередь, сотрудник центра аналитической журналистики Bellingcat Христо Грозев обратил внимание на то, что в российских Telegram-каналах не возмущаются изображениям, а радуются, что уничтожаются те, кто сотрудничал с Вооруженными силами Украины.
В то же время другие пользователи Telegram-каналов из России допускают, что фотографии были инсценированы, чтобы обвинять русских в зверствах.
В начале ноября издание Financial Times сообщило, что в середине октября в городе Скадовск, Херсонской области, публично повесили 56-летнюю медсестру Татьяну Мудренко, которая кричала российским оккупантам "Скадовск - Украина".
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