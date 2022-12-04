В российском Telegram-канале публикуют фотографии с якобы повешенными в Луганске украинцами

Руководитель военной администрации Луганской области Сергей Гайдай в Telegram это подтвердил, информация о произошедшем проверяется.

"В интернете появилась информация и фотографии, что украинцы, живущие в Луганском округе, которых оккупанты подозревали в помощи Вооруженным силам Украины, якобы подвешены. У нас нет проверенной на 100% информации, что это не подделка. Очень не хотелось бы распространять непроверенную информацию, потому что именно этого хочет кремлевский режим и оккупанты, чтобы потом обвинить нас в своих подделках", - сказал Гайдай.

Он допускает, что опубликованные фотографии могут быть предназначены для запугивания украинцев на территории оккупированной части Луганской области, где многие действительно помогают украинской армии. Гайдай призвал украинцев быть терпеливыми и в социальных сетях публиковать только проверенную информацию.