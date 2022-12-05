Прокуратура завершила расследование и в ноябре передала суду объемное дело о присвоении различных товаров со складов армии на протяжении почти десяти лет. Передача De facto Латвийского телевидения сообщает, что среди пропавших вещей были и приборы ночного видения, который латвийской армии подарили США. Произошедшее раскрыло настоящий хаос в хранении и учете товаров для армии. Но армейские склады удалось привести в порядок, постепенно убрав их из надзора армии.
Со складов армии воровали почти 10 лет. Среди украденного - подаренные США приборы
Ранней весной 2017 года США подарили латвийской армии товары, среди которых были и приборы ночного видения. Примерно через год американские партнеры заинтересовались этими приборами и их использованием, и именно тогда выяснилось, что их на складе нет.
Союзники прибыли на очередную проверку, когда обнаружили, что приборы пропали. Более того, как выяснилось позже, устройства ночного видения на неполные 160 тысяч долларов в течение года так и не были поставлены на учет и не были переданы на ответственное хранение.
Военная полиция вместе с прокуратурой начала расследование и обнаружила довольно печальную картину - на протяжении почти десяти лет из армии пропадали не только эти устройства, но и боеприпасы к огнестрельному оружию, штыки, магазины, патроны - в целом более чем на 339 тысяч евро (339 663 евро).
Согласно переданному суду делу, четырех уже бывших военнослужащих обвиняют в присвоении боеприпасов и злоупотреблении служебными полномочиями в корыстных целях. Передача выяснила, что среди обвиняемых - Денис Артамонов, многолетний солдат военной полиции, который ранее, еще до этих событий, руководил одним из складов вооружения, а в последние годы работал в Объединенном штабе. Еще один из обвиняемых - специалист склада вооружения, Константин Фирсов, который служил в командовании обеспечения с 2012 года. Он работал на предприятии, которое занималось реконструкцией военной истории. В деле нет фактов о том, что военные товары попали бы туда.
Обвиняемым солдатам платили за "доставку" товара с военных складов, поэтому должностные лица призываются к ответственности за имущественное преступление.
Только один из четверки военнослужащих контактировал с продавцом оружия и боеприпасов, частным лицом Андреем Станишевским.
Его обвиняют в организации преступления, приобретении боеприпасов к огнестрельному оружию и незаконной их транспортировке через границу Латвии. Торговал он в основном со странами Евросоюза, однако не только. Конкретные страны, впрочем, не называют.
Товары продавали, меня их название - для покупателей это были предметы с названием "игрушка". Сделки могли происходить и удаленно, принимая во внимание, что покупатели находились и за пределами Латвии.
Во время обыска у Станишевского нашли часть похищенного у армии. Однако все подаренные США устройства ночного видения возвращены не были. Его с супругой обвиняют и в легализации преступно нажитых средств, возможная сумма - почти 200 тысяч евро (183 000 евро). В этом году согласно решению суда у него было конфисковано движимое и недвижимое имущество.
В данный момент ни один из шести обвиняемых за решеткой не находится.
Станишевского три года спустя снова задержали за нелегальное изготовление, приобретение и хранение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. У него нашли более восьми тысяч произведенных на заводе по стандартам НАТО патронов. Нашли и глушитель устройств, который используют, чтобы избежать, например, прослушки. За это преступление он уже осужден - на четыре месяца лишения свободы.
Однако - как эта афера была возможна на протяжении столь многих лет?
Командир НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш признает: "Такие действия были возможны только потому, что эти четверо преступников, которые на самом деле использовали свои возможности совершить эти действия, они, конечно, предусматривали, что инвентаризационная комиссия по ее старой системе их действия не раскроет".
В том, что товары с военных складов бесследно исчезали на протяжении семи лети, командир армии винит и медленный оборот документов, как со стороны Латвии, так и со стороны партнеров по сотрудничеству.
De facto известно, что до этих событий материальные технические средства в командовании обеспечения учитывались относительно хаотично, что мешало и подтянуть хвосты. Например, специфическая обувь была указана просто как ботинки, а "комплект для прицеливания" был указан без других параметров.
Аудит, проведенный скоревпосле обнаружения преступления, показал, что в центре оснащения и услуг Командования обеспечения не были приняты под материальную ответственность товары более чем на 21 миллион евро. Однако и этому нашли оправдание.
"Моментально потребовал пояснения у командира Командования обеспечения, и мне предоставили информацию, которая оправдывает это. В тот момент происходила реорганизация, и пришедшая от наших партнеров посылка на 21 миллион была принята на временное хранение, но не была принята в материальную ответственность", - рассказал Калниньш.
В свою очередь госсекретарь Минобороны Янис Гарисонс отметил: "Система должна работать так, чтобы товар в тот момент, когда он поступает, был оформлен максимально быстро. Не может быть так, что в тот момент, когда товар не оформляется, вся остальная бухгалтерия идет прахом, если можно так сказать".
После проведенной в Вооруженных силах проверки наказаны восемь человек.
После всего произошедшего в конце 2018 года министр обороны потребовал у командира армии оценить ответственность и на тот момент командира Командования обеспечения Каспара Здановскиса. Калниньш оценил ее, основываясь на заявлении Здановскиса. "Его ответственности в этом конкретном случае констатировано не было", - сказал Калниньш, отметив, что это его личная оценка.
Сам Здановскис, на просьбу оценить свою ответственность, указал, что это "интересный" вопрос. "В то конкретное время я руководил довольно большим учреждением, с большим количество структурных подразделений и, скажем так, этот конкретный склад ни в коем случае не был в моем прямом подчинении. Я хотел бы сказать, что бывшие в то время в силе процедуры были, по-моему, допустимы - если бы не наступили обстоятельства с документацией, не было было преступления", - рассказал Здановскис.
Спустя неполные два годы бывший шеф Командования обеспечения был повышен в должности, став советникам начальника объединенного штаба НВС по вопросам оснащения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!