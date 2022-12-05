Со складов армии воровали почти 10 лет. Среди украденного - подаренные США приборы

Однако - как эта афера была возможна на протяжении столь многих лет?

Командир НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш признает: "Такие действия были возможны только потому, что эти четверо преступников, которые на самом деле использовали свои возможности совершить эти действия, они, конечно, предусматривали, что инвентаризационная комиссия по ее старой системе их действия не раскроет".

В том, что товары с военных складов бесследно исчезали на протяжении семи лети, командир армии винит и медленный оборот документов, как со стороны Латвии, так и со стороны партнеров по сотрудничеству.

De facto известно, что до этих событий материальные технические средства в командовании обеспечения учитывались относительно хаотично, что мешало и подтянуть хвосты. Например, специфическая обувь была указана просто как ботинки, а "комплект для прицеливания" был указан без других параметров.

Аудит, проведенный скоревпосле обнаружения преступления, показал, что в центре оснащения и услуг Командования обеспечения не были приняты под материальную ответственность товары более чем на 21 миллион евро. Однако и этому нашли оправдание.

"Моментально потребовал пояснения у командира Командования обеспечения, и мне предоставили информацию, которая оправдывает это. В тот момент происходила реорганизация, и пришедшая от наших партнеров посылка на 21 миллион была принята на временное хранение, но не была принята в материальную ответственность", - рассказал Калниньш.