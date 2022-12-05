Исследование: перед вторжением россияне разделили людей в Украине на четыре группы

"Был конкретный список с первой группой, в которой были наиболее активные участники Революции достоинства. ФСБ тренировалась в их захвате в заложники или убийстве.

После этого планировалось создать для этих людей фильтрайионные лагеря. После фильтрации "особо неблагонадежных" планировали депортировать в Россию.

Кроме того, планировалось, что их "перевоспитают" завезенные с России "учителя" и другие чиновники, сообщает со ссылкой на исследование украинский портал "Бабель".

Во вторую группу были включены в те, на кого надо надавить или кого надо запугать, в третью группу входили нейтральные граждане, которых россияне хотели подчинить сотрудничеству, а в четвертую группу входили возможные коллаборанты.

Российский план предусматривал и создание принимающей оккупацию группы депутатов в парламенте Украины "Движение за мир", которая призывала бы присоединиться к ней и других политиков. Планировалось, что движение сможет запретить протесты против оккупации.

"Если бы отдельные регионы на это не согласились, их отключили бы от водо и электроснабжения, а также через механизмы Нацбанка от финансовой системы", - рассказали исследователи.