Перед поездкой, когда на улице холодно, автомобиль нужно прогревать. Такая уверенность укоренилась в сознании многих водителей, но главным образом - у более опытных водителей. На правильна ли эта уверенность? Действительно ли с утра нужно посидеть какое-то время в заведенной машине?
Нужно ли прогревать двигатель машины перед началом поездки?
Американский производитель моторных масел и других смазочных материалов Penzoil попытался внести ясность в эти вопросы.
В большей части автомобилей, произведенных до 1995 года, был карбюратор - устройство, которое смешивает воздух и топливо. Используя карбюратор, перед поездкой было важно позволить машине немного поработать на холостом ходу, чтобы убедиться, что двигатель работает правильно. В 80-е и 90-е годы машиностроение перешло на метод впрыскивания топлива, и необходимость использования карбюратора отпала. И тут возникла разница во мнениях. Одни говорят, что можно ехать сразу, но в спокойном темпе, в свою очередь другие по-прежнему считают, что машина несколько минут должна поработать на холостом ходу, чтобы масло нагрелось и обрело правильную вязкость.
Президент ассоциации по обслуживанию и ремонту автомобилей Джозеф Хенмиллер говорит, что "масло - жизненная сила двигателя". Он указывает, что в холодное время машинам перед началом поездки стоит поработать на холостом ходу одну-две минуты. В частности, если температура воздуха ночью опустилась ниже точки замерзания, или же достаточно холодно, чтобы замерзло лобовое стекло, - это сильные признаки того, что масло нужно прогреть, чтобы оно равномерно проходило через двигатель.
"В холодную погоду жидкость густеет, поэтому, чтобы происходило смазывание, нужно от 60 до 120 секунд", - говорит Хенмиллер.
Он также добавляет, что, если не позволять двигателю работать правильно, вы, возможно, снизите срок его службы/
В свою очередь у экспертов Penzoil другая теория. Техническая советница Шенн Симмонс заявила, что информация о том, что двигателям в холодный зимний день нужно поработать на холостом ходу - это миф.
"Несмотря на то, что в очень холодную температуру подсасывание моторного масла требует более длительного времени, мы говорим о миллисекундах, а не минутах, - отметила она. - Ваш двигатель прогреет масло гораздо лучше, если машина будет ехать на нормальной скорости, работать на холостом ходу".
Мнение агентства по защите окружающей среды совпадает с мнением тех, кто говорит, что прогрев машины не только не целесообразен, но и расточителен.
Как EPA, так и Energy.gov указывают, что автомобилю не нужно работать на холостом ходу дольше 30 секунд. Это не только более дружественно окружающей среде, но и экономически выгоднее. За 30 секунд на холостом ходу фактически потребляет больше топлива, чем на повторное заведение машины.
Много где установлено, как долго машина может работать на холостом ходу. Например, в Миннеаполисе ограничивают длительность холостого хода тремя минутами, за исключением нескольких случаев - если температура воздуха ниже -18 градусов по Цельсию или выше 32 градусов по Цельсию. Тогда машину в рамках одного часа можно заводить на 15 минут.
Такие же правила в Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне.
Те, кого ловят в слишком долго заведенной машине, грозит денежный штраф.
В то же время все эксперты единогласны в том, что первые минуты движения должны быть спокойными. Хенмиллер рекомендует первые 5-10 минут ехать не быстрее 45 миль в час или 70 километров в час.
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