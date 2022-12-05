Нужно ли прогревать двигатель машины перед началом поездки?

"В холодную погоду жидкость густеет, поэтому, чтобы происходило смазывание, нужно от 60 до 120 секунд", - говорит Хенмиллер.

Он также добавляет, что, если не позволять двигателю работать правильно, вы, возможно, снизите срок его службы/

В свою очередь у экспертов Penzoil другая теория. Техническая советница Шенн Симмонс заявила, что информация о том, что двигателям в холодный зимний день нужно поработать на холостом ходу - это миф.

"Несмотря на то, что в очень холодную температуру подсасывание моторного масла требует более длительного времени, мы говорим о миллисекундах, а не минутах, - отметила она. - Ваш двигатель прогреет масло гораздо лучше, если машина будет ехать на нормальной скорости, работать на холостом ходу".

Мнение агентства по защите окружающей среды совпадает с мнением тех, кто говорит, что прогрев машины не только не целесообразен, но и расточителен.

Как EPA, так и Energy.gov указывают, что автомобилю не нужно работать на холостом ходу дольше 30 секунд. Это не только более дружественно окружающей среде, но и экономически выгоднее. За 30 секунд на холостом ходу фактически потребляет больше топлива, чем на повторное заведение машины.

Много где установлено, как долго машина может работать на холостом ходу. Например, в Миннеаполисе ограничивают длительность холостого хода тремя минутами, за исключением нескольких случаев - если температура воздуха ниже -18 градусов по Цельсию или выше 32 градусов по Цельсию. Тогда машину в рамках одного часа можно заводить на 15 минут.

Такие же правила в Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне.

Те, кого ловят в слишком долго заведенной машине, грозит денежный штраф.

В то же время все эксперты единогласны в том, что первые минуты движения должны быть спокойными. Хенмиллер рекомендует первые 5-10 минут ехать не быстрее 45 миль в час или 70 километров в час.