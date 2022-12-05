Собрано 10 000 подписей за замораживание зарплат депутатам и министрам

В качестве автора инициативы указана Нора Фреймане, которая призывает заморозить зарплаты ведущих госчиновников и народных избранников на их нынешнем уровне и отложить повышение зарплаты до стабилизации экономической ситуации в стране - когда остановится рост инфляции и будет преодолен кризис цен на энергоресурсы.

В инициативе подчеркивается, что население сначала ожидает от министров и депутатов конкретных действий на благо народа и только потом решений о повышении зарплаты.

"Следует учитывать, что государство уже хронически не выполняет свои собственные финансовые обязательства, взятые на себя законом, например, в отношении высшего образования. Сектор, который имеет важное значение для устойчивости всего общества и государства, не получает повышения финансирования, и вряд ли это изменится сейчас - во время кризиса. В таком случае пусть правящая элита будет солидарна с народом и отраслями, воздержавшись от увеличения своих личных доходов, даже если это предусмотрено законом", - говорится в инициативе.

Фреймане призывает заморозить зарплаты президента, спикера Сейма, премьер-министра, парламентских секретарей, министров и депутатов Сейма до окончания нынешнего кризиса.

Как сообщалось, в проекте госбюджета на 2023 год, который еще предстоит рассмотреть новому Сейму, дополнительно выделено три миллиона евро на повышение зарплат занимающим политические должности.

В результате с 2023 года зарплата премьер-министра вырастет на 52%, остальных министров - на 42%, а спикера Сейма - даже на 75%, при этом денег на зарплаты чиновников министерств, повышение которых и было основной целью реформы, не выделено.