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От имени Минздрава рассылают вводящие в заблуждение письма о вакцинации

TVNET rus.tvnet.lv
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От имени Минздрава рассылают вводящие в заблуждение письма о вакцинации
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Фото: twitter

Жители в соцсетях сообщают о полученных письмах, которые якобы разосланы от имени Министерства здравоохранения и обещают компенсации жителям,  вакцинировавшимся против Covid-19. Министерство указывает, что письма - вводят в заблуждение, учреждение в связи с произошедшим планирует обратиться в полицию.

Разосланные от имени Минздрава письма отличаются грамматически неправильным использованием латышского языка и полны стилистических ошибок.

В письме якобы сообщается о решении о выплате компенсаций гражданам Латвии, которые вакцинировались против Covid-19 вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen и Novavax, но не переболели.

Латвийское телевидение сообщает, что министерство решило обратиться с заявлением в Государственную полицию. 

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