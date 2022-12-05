Жители в соцсетях сообщают о полученных письмах, которые якобы разосланы от имени Министерства здравоохранения и обещают компенсации жителям, вакцинировавшимся против Covid-19. Министерство указывает, что письма - вводят в заблуждение, учреждение в связи с произошедшим планирует обратиться в полицию.
От имени Минздрава рассылают вводящие в заблуждение письма о вакцинации
От имени Минздрава рассылают вводящие в заблуждение письма о вакцинации
Разосланные от имени Минздрава письма отличаются грамматически неправильным использованием латышского языка и полны стилистических ошибок.
В письме якобы сообщается о решении о выплате компенсаций гражданам Латвии, которые вакцинировались против Covid-19 вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen и Novavax, но не переболели.
.@veselibasmin Latvijas Televīzijai norāda, ka šāda tipa vēstules nonākušas tās redzeslokā un pieņemts lēmums ar iesniegumu vērsties Valsts policijā. https://t.co/ufcM281AVy— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) December 4, 2022
Латвийское телевидение сообщает, что министерство решило обратиться с заявлением в Государственную полицию.
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