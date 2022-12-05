От имени Минздрава рассылают вводящие в заблуждение письма о вакцинации

Жители в соцсетях сообщают о полученных письмах, которые якобы разосланы от имени Министерства здравоохранения и обещают компенсации жителям, вакцинировавшимся против Covid-19. Министерство указывает, что письма - вводят в заблуждение, учреждение в связи с произошедшим планирует обратиться в полицию.