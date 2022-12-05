Днем в понедельник на всей территории Украины кроме Крыма была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщают о ракетных ударах.
Поступает информация о новых ракетных ударах по Украине: взрывы звучат по всей стране
Помимо ракетных ударов по Донецкой, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областям появляются данные о взрывах и работе систем ПВО в Кировоградской, Черкасской, Запорожской и Киевской областях, сообщает Русская служба ВВС.
Также поступает информация о взрывах в Виннице, Львовской, Тернопольской и Херсонской областях.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призвал жителей страны не игнорировать сигналы воздушной тревоги и уходить в укрытия.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о том, что в селе Новософиевка, Запорожской области, погибли два человека. Еще два человека получили ранения.
По сообщению "Инфоксводоканала", в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии, в городе отсутствует водоснабжение.
Кроме того, Одессе и Житомире и Николаеве частично пропал свет. Украинские Telegram-каналы сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры.
По всей Сумской области - аварийные отключения света. Электроснабжение также прервано в части Кривого Рога, там отключены котельные и насосные станции, подающие воду, пишет УНИАН.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска запустили ракеты из района Волгодонска, Каспийского и Черного морей.
По его словам, целью ударов, в первую очередь, являются объекты критической инфраструктуры.
Первая волна запусков российских ракет по территории Украины прошла, однако атак может быть несколько, заявил в эфире украинского телемарафона Игнат.
"Первая волна ракет пошла. Их может быть несколько. Как правило, они могут использовать несколько волн, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской противовоздушной обороны", - сказал он.
Игнат добавил, что ракеты были запущены с Черного моря и кораблей Черноморского флота, а также из Ростовской области.
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