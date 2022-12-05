Поступает информация о новых ракетных ударах по Украине: взрывы звучат по всей стране

Помимо ракетных ударов по Донецкой, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областям появляются данные о взрывах и работе систем ПВО в Кировоградской, Черкасской, Запорожской и Киевской областях, сообщает Русская служба ВВС.

Также поступает информация о взрывах в Виннице, Львовской, Тернопольской и Херсонской областях.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак призвал жителей страны не игнорировать сигналы воздушной тревоги и уходить в укрытия.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о том, что в селе Новософиевка, Запорожской области, погибли два человека. Еще два человека получили ранения.

По сообщению "Инфоксводоканала", в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии, в городе отсутствует водоснабжение.

Кроме того, Одессе и Житомире и Николаеве частично пропал свет. Украинские Telegram-каналы сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры.

По всей Сумской области - аварийные отключения света. Электроснабжение также прервано в части Кривого Рога, там отключены котельные и насосные станции, подающие воду, пишет УНИАН.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские войска запустили ракеты из района Волгодонска, Каспийского и Черного морей.

По его словам, целью ударов, в первую очередь, являются объекты критической инфраструктуры.

Первая волна запусков российских ракет по территории Украины прошла, однако атак может быть несколько, заявил в эфире украинского телемарафона Игнат.

"Первая волна ракет пошла. Их может быть несколько. Как правило, они могут использовать несколько волн, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия украинской противовоздушной обороны", - сказал он.

Игнат добавил, что ракеты были запущены с Черного моря и кораблей Черноморского флота, а также из Ростовской области.