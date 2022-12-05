Состав правительства известен на 90%

В будущем втором правительстве под руководством Кришьяниса Кариньша партийное объедение "Новое Единство" планирует выдвинуть Арвила Ашераденса на пост министра финансов, Эдгара Ринкевича - на должность министра иностранных дел, Инесе Либиню-Эгнере - на пост министра юстиции, Анду Чакшу - на пост министра образования и науки, Раймонда Чударса - на пост министра климата и энергетики и Эвику Силиню на пост министра благосостояния.

Решения, связанные с выдвижением кандидатов от "Нового Единства", еще должны быть утверждены советом партии "Единство" и общим собранием "Нового Единства".

Национальное объединение выдвинуло Илзе Индриксоне на пост министра экономики, Инару Мурнеце на пост министра обороны, Науриса Пунтулиса на должность министра культуры и Яниса Витенбергса на пост министра сообщения.

В свою очередь, "Объединенный список" еще не принял окончательных решений, но обсуждает кандидатуру Дидзиса Шмитса на должность министра земледелия, Мариса Кучинскиса - на пост министра внутренних дел и Мариса Спринджукса - на должность министра охраны окружающей среды и регионального развития, следует из неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства ЛЕТА.

На должность министра здравоохранения у "Объединенного списка" имеется несколько кандидатов, о которых продолжаются дискуссии.

Согласно Конституции, окончательное решение о том, каких кандидатов выдвигать на министерские посты, должен принять Кариньш - кандидат в премьер-министры, выдвинутый президентом Эгилом Левитсом.

Как сообщалось, планируется, что Сейм сможет проголосовать за новый Кабинет министров в середине декабря.