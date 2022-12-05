Видео ⟩ Путин за рулем Mercedes посетил пострадавший от взрыва Крымский мост

RUS TVNET уже сообщал, что в субботу, 8 октября, около 6 часов утра, на Крымском мосту, соединяющем Россию с оккупированным Крымским полуостровом, в соответствии с официальной версией, взорвался грузовой автомобиль, в результате которого загорелись цистерны поезда с горючим. Было объявлено о четырех погибших.

Путин назвал взрыв "террористической атакой" и обвинил в нем разведывательные службы Украины, но советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв организовали сами россияне.

Через два дня после взрыва Россия начала массовые ракетные атаки на территорию Украины, нападая как на военные, так и на объекты критической инфраструктуры.