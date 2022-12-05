Марис из деревни Ливы Цесисского края 20 лет усердно усердно обслуживал свою собственность, которая находится на самом краю дороги. Совсем недавно он узнал, что это вовсе не его земля, рассказали в передаче Латвийского телевидения 4. studija, а 1500 квадратных метров теперь принадлежат самоуправлению.
В Цесисском крае выяснилось, что земля частного собственника принадлежит самоуправлению
Государственная земельная служба отметила, что смещения возможны из-за различных методов измерения земли.
"Что было для меня сюрпризом в этом разговоре, он утверждал, что эта дорожка проектируется на земле самоуправления, которая тянется на шесть метров от дороги самоуправления, что стало для меня новостью", - признал владелец земли Марис Калдавс. - "Год назад, когда речь шла о границе, когда восстанавливали асфальт, граница была всего в одном метре от проезжей части. Теперь - через какое-то время - граница продвинулась на шесть метров от края асфальта, а меня никто об этом не проинформировал".
Почему в прошлом году, самоуправление о прилегающей полосе Марису ничего не упомянуло, единственный ответ Государственной земельной службы - что владелец хотел слишком много. Самоуправлению не надо асфальтировать весь подъездной путь частного владельца. Все сегодняшнее непонимание называетcя эмоциональным спором.
"Я думаю, что ситуация, в которой живет этот владелец, великолепна. Он живет на заасфальтированной дороге, в будущем будут жить и у велодорожки, пешеходной дорожки. Мне кажется, это просто проблемы с коммуникацией", - считает представитель самоуправления Элита Эглите.
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