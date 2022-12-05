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В Цесисском крае выяснилось, что земля частного собственника принадлежит самоуправлению

rus.tvnet.lv
В Цесисском крае выяснилось, что земля частного собственника принадлежит самоуправлению
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānšāviņš

Марис из деревни Ливы Цесисского края 20 лет усердно усердно обслуживал свою собственность, которая находится на самом краю дороги. Совсем недавно он узнал, что это вовсе не его земля, рассказали в передаче Латвийского телевидения 4. studija, а 1500 квадратных метров теперь принадлежат самоуправлению.

Государственная земельная служба отметила, что смещения возможны из-за различных методов измерения земли.

"Что было для меня сюрпризом в этом разговоре, он утверждал, что эта дорожка проектируется на земле самоуправления, которая тянется на шесть метров от дороги самоуправления, что стало для меня новостью", - признал владелец земли Марис Калдавс. - "Год назад, когда речь шла о границе, когда восстанавливали асфальт, граница была всего в одном метре от проезжей части. Теперь - через какое-то время - граница продвинулась на шесть метров от края асфальта, а меня никто об этом не проинформировал".

Почему в прошлом году, самоуправление о прилегающей полосе Марису ничего не упомянуло, единственный ответ Государственной земельной службы - что владелец хотел слишком много. Самоуправлению не надо асфальтировать весь подъездной путь частного владельца. Все сегодняшнее непонимание называетcя эмоциональным спором.

"Я думаю, что ситуация, в которой живет этот владелец, великолепна. Он живет на заасфальтированной дороге, в будущем будут жить и у велодорожки, пешеходной дорожки. Мне кажется, это просто проблемы с коммуникацией", - считает представитель самоуправления Элита Эглите.

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