В Цесисском крае выяснилось, что земля частного собственника принадлежит самоуправлению

"Что было для меня сюрпризом в этом разговоре, он утверждал, что эта дорожка проектируется на земле самоуправления, которая тянется на шесть метров от дороги самоуправления, что стало для меня новостью", - признал владелец земли Марис Калдавс. - "Год назад, когда речь шла о границе, когда восстанавливали асфальт, граница была всего в одном метре от проезжей части. Теперь - через какое-то время - граница продвинулась на шесть метров от края асфальта, а меня никто об этом не проинформировал".