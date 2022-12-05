Служба госбезопасности отправила NEPLP информацию о "Дожде"

VDD продолжает проводить проверку информации в связи со сказанным в новостной передаче "Здесь и сейчас".

Как сообщалось, NEPLP во вторник, 6 декабря, соберется на заседание для оценки ситуации, связанной с российской независимым телеканалом "Дождь".

Национальное объединение в понедельник обратилось к ответственным органам с призывом принять решение о прекращении вещания "Дождя" с территории Латвии и выдворении сотрудников канала из страны, сообщил агентству LETA представитель партии Эдвин Шноре.

Как сообщалось, в выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: "Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. <...> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

Как заявил главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, эта фраза создает ощущение у зрителя, что телеканал "Дождь" занимается оказанием помощи армии РФ. "В связи с этим важно отметить следующее: телеканал "Дождь" не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии - на фронте или за его пределами. Почтовый ящик army@tvrain.tv создан для сбора личных свидетельств о преступлениях российской армии в Украине и о нарушениях при проведении преступной и бессмысленной мобилизации в Российской Федерации".

Руководитель NEPLP Ивар Аболиньш подчеркнул, что за три серьезных нарушения совет имеет право отозвать лицензию на вещание канала.