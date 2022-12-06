Эксперты: поддержка российской армии - это повод для отзыва лицензии у "Дождя"

Балодис подчеркнул, что стоит напомнить российским либеральным СМИ, что им рады в Латвии при условии, если они не станут рупором Кремля, а заявление журналиста "Дождя" следует оценить.

Ростокс выразил позицию, что "Дождь" должен следовать правилам, установленным для работы телеканалов в Латвии.

Если уже зафиксировано третье нарушение, то должна быть серьезная оценка, сказал Том Ростокс.

Как сообщалось, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 000 евро. Кроме того, в связи с высказываниями журналиста Алексея Коростелева были начаты несколько проверок, к делу подключилась и Служба государственной безопасности.

В выпуске программы "Здесь и сейчас" от 1 декабря прозвучала фраза ведущего телеканала: "Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш Telegram-бот. <...> Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

Ранее председатель NEPLP Ивар Аболиньш заявлял, что это вопрос безопасности Латвии, который будет решаться в соответствии с законом.

Руководитель NEPLP подчеркнул, что за три серьезных нарушения совет имеет право отозвать лицензию на вещание канала.

Национальный совет по электронным СМИ во вторник, 6 декабря, соберется на заседание для оценки ситуации, связанной с российским независимым телеканалом "Дождь".