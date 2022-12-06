В связи с прогнозом погоды, который обещает ледяной дождь, во вторник днем, 6 декабря, в Риге ожидается обледенение тротуаров и проезжих частей, сообщает управление коммуникации Рижской думы.
Рижская дума предупредила о скользких улицах и тротуарах
Рижская дума предупредила о скользких улицах и тротуарах
Всем участникам дорожного движения следует проявлять осторожность, так как на тротуарах и проезжей части дорог быстро образуется слой льда, который во время продолжающихся осадков может образовываться снова.
Жителям необходимо считаться с тем, что в непогоду тротуары и проезжие части будут скользкими.
С этого года изменения в правилах по содержанию территорий в Риге позволяют снова использовать чистую соль для посыпания тротуаров, чтобы жителям было безопаснее передвигаться по тротуарам.
Этой зимой в историческом центре Риги и в его охранной зоне работы по содержанию тротуаров обеспечивает самоуправление.
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