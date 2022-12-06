В России пытаются мобилизовать гражданина Беларуси

Глава российской правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил о попытке России мобилизовать гражданина Беларуси.

Александр Арлукевич работает на сахарном заводе в Челябинске. Он не имеет российского гражданства и вида на жительство в России. Однако вид на жительство ему вообще не нужен, так как граждане Беларуси могут находиться в России на льготных условиях.

Повестку о мобилизации Арлукевичу вручил на рабочем месте его начальник. В повестке указано, что он должен явиться в один из военкоматов Челябинска.

Чиков подчеркивает, что в повестке уже указано белорусское гражданство Арлукевича. Это означает, что отправители повестки знали, что он не гражданин России и что мобилизация на него не распространяется.

Арлукевич должен был явиться в военкомат 1 декабря, но он не пришел. В ответ военкомат сообщил, что намерен насильно отправить его в войска.

Сейчас Арлукевич пытается оспорить решение о мобилизации в суде.

Позже Павел Чиков сообщил, что правительства Челябинской области "отрицает достоверность информации о призыве иностранца. Несмотря на личное обращение Арлукевича к нашим юристам и присланные им документы, остаются вопросы в достоверности изложенной выше информации, мы ее дополнительно проверяем".