43 дня плена: история священника, который забирал тела солдат с острова Змеиный

26 февраля россияне нас поставили на якорь, их группа поднялась на судно, и они начали проводить обыски - искали оружие и разные вещи. К экипажу у них вопросов не было. А вы кто такие? - говорят нам. Ну, мы и отвечаем, так мол, и так. А эти военные стоят такие, вооруженные до зубов, в балаклавах, морские пехотинцы РФ скорее всего. Один из них достал свой гаджет и показал видео с нашими пленными с острова, на котором видно, что они живы и здоровы, а потом спрашивает меня: они все живы, зачем вы сюда приехали? Вы шпионы, поэтому мы будем разбираться с вами. 26 они начали разбираться, а уже 27 они снимают нас с "Сапфира".

– Вы сутки стояли в море?

– Да. Тогда был сильный шторм. И после этого они нас отправили в Севастополь, где 11 дней пробыли на гауптвахте. Там были допросы, и после этого нас самолетом отправили в лагерь для военнопленных в Шебекино, недалеко от Белгорода. Там было около двух сотен пленных, среди которых и военные, и гражданские. Там тоже были допросы. Мы пробыли там около двух недель, после чего нас отправили в город Старый Оскол, в СИЗО-2.

– Там тоже были допросы?