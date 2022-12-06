Pfizer и BioNTech подали патентный иск против Moderna

По мнению истца, Pfizer Inc. и BioNTech SE создали свою вакцину именно благодаря использованию наработок Moderna Inc. и сознательно после ряда тестов предпочли их другим вариантам - из-за этого дуэт фармацевтических гигантов смог создать свою вакцину одним из первых в мире. Moderna Inc. же представила свою собственную вакцину от COVID-19 Spikevax позднее, хотя она и использовалась для вакцинации в США в количествах, сопоставимых с Comirnaty, говорилось в пресс-релизе.

Moderna Inc. указывала, что подала иск лишь в 2022 году, так как в октябре 2020 года обязалась следовать принципам "справедливого глобального доступа" к своим наработкам в сфере создания вакцины от COVID-19 на время пандемии.

Pfizer Inc. и BioNTech SE назвали иск Moderna Inc. "ревизионистской историей"

Pfizer Inc. и BioNTech SE заявили 5 декабря, что разработали свою вакцину самостоятельно, назвав иск Moderna Inc. "ревизионистской историей" и заявив, что зафиксированное в патентах компании "намного превышает ее фактический вклад" в эту область исследований.

Все три фирмы также вовлечены в патентные споры в США с другими компаниями по поводу вакцин, напомнило агентство Reuters.

Создатели вакцины из BioNTech SE вошли в список самых богатых немцев

Успех BioNTech SE в создании вакцины совместно с Pfizer был столь значимым, что в 2020-2021 годах ускорил рост ВВП Германии и разработку в стране лекарств от рака и вакцины от малярии, а также обеспечил заказами немецкую фармацевтику и обогатил инвесторов.

Так, основатели BioNTech SE Угур Шахин (Ugur Şahin) и Озлем Тюречи (Özlem Türeci) после выпуска вакцины Comirnaty вошли в список 10 наиболее богатых граждан ФРГ.