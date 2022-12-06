Юридическая комиссия Сейма во вторник, 6 декабря, приняла решение не продолжать начатую в 13-м Сейме работу над законопроектом о гражданском союзе, который предусматривал бы введение нового способа юридического оформления совместного проживания двух совершеннолетних лиц.
Комиссия Сейма решила не продолжать работу над принятием закона о гражданском союзе
Это признание и защита должны были распространиться и на однополые пары.
Директор департамента гражданских прав Министерства юстиции Дагния Палчевска отметила, что законопроект направлен на исполнение решения Конституционного суда (КС). Сенат Административного суда (АС) также постановил, что до тех пор, пока законопроект не будет принят, семьи могут зарегистрировать свой статус через AС. Однако такой процесс требует больших государственных ресурсов и является не самым эффективным способом решения ситуации, считает Палчевска. Она подчеркнула, что законопроект никоим образом не угрожает институту брака.
На вопрос, соответствует ли план Конституции, Палчевска отметила, что основной закон государства предусматривает юридическую защиту всех семей в стране.
Государственные законы не допускают возможности неподчинения постановлениям Конституционного суда, заявила представитель Минюста, отметив, что в правовом государстве такая ситуация возникнуть не может. Представитель юридического бюро также указала, что законодатель может принять решение о различных способах исполнения решения КС, но ни один закон не допускает возможности неисполнения решения. Также не известны случаи, когда парламент полностью игнорировал вердикт КС.
Представитель ассоциации "Семья" Элина Каркла призвала депутатов не поддерживать план, заявив, что КС нарушил принцип разделения власти. По ее мнению, привлеченные эксперты, в том числе психологи, которые были заслушаны при рассмотрении дела в КС, действовали односторонне и предоставили недостоверную информацию.
За идею проголосовали председатель комиссии Андрей Юдин, Инесе Калниня, Агнесе Краста, Атис Швинка и Эдгар Зелдерис.
Против законопроекта проголосовали председатель комиссии Эдмунд Тейрумниекс, Атис Декснис, Игорь Юдин, Кристап Криштопанс и Гунар Кутрис.
Поскольку перевеса в голосовании не было, депутаты проголосовали повторно. И во второй раз распределение голосов с обеих сторон было одинаковым, поэтому комиссия не поддержала план.
Ранее большинство членов комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям отклонило инициативу "О правовой защите всех семей", в которой содержится призыв к юридическому признанию пар, живущих вне брака, и обеспечению их социальной защиты.
Как сообщалось, после того как 13-й Сейм не сумел принять закон о гражданском союзе, движение "Спутники жизни" в четверг, 27 октября, внесло в Сейм инициативу "О правовой защите всех семей" с подписями более 23 000 жителей Латвии, собранными на платформе Mana Balss.
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