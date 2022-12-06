Комиссия Сейма решила не продолжать работу над принятием закона о гражданском союзе

Представитель ассоциации "Семья" Элина Каркла призвала депутатов не поддерживать план, заявив, что КС нарушил принцип разделения власти. По ее мнению, привлеченные эксперты, в том числе психологи, которые были заслушаны при рассмотрении дела в КС, действовали односторонне и предоставили недостоверную информацию.

За идею проголосовали председатель комиссии Андрей Юдин, Инесе Калниня, Агнесе Краста, Атис Швинка и Эдгар Зелдерис.

Против законопроекта проголосовали председатель комиссии Эдмунд Тейрумниекс, Атис Декснис, Игорь Юдин, Кристап Криштопанс и Гунар Кутрис.

Поскольку перевеса в голосовании не было, депутаты проголосовали повторно. И во второй раз распределение голосов с обеих сторон было одинаковым, поэтому комиссия не поддержала план.

Ранее большинство членов комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям отклонило инициативу "О правовой защите всех семей", в которой содержится призыв к юридическому признанию пар, живущих вне брака, и обеспечению их социальной защиты.

Как сообщалось, после того как 13-й Сейм не сумел принять закон о гражданском союзе, движение "Спутники жизни" в четверг, 27 октября, внесло в Сейм инициативу "О правовой защите всех семей" с подписями более 23 000 жителей Латвии, собранными на платформе Mana Balss.