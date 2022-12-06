Залитис: вопросы правовой защиты однополых пар будут решаться в судебном порядке

Учреждая Конституционный суд как один из высших конституционных органов, законодатели и представить не могли, что его решения могут быть проигнорированы, но, к сожалению, некоторые из депутатов уверены, что они выше закона и сами могут выбирать, какие решения Конституционного суда они будут исполнять, а какие - нет, говорит Залитис.

Прошел всего месяц после официальной присяги депутатов, которые торжественно пообещали отстаивать интересы Латвии как свободной и демократической страны, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, свято соблюдая законодательство и Основной закон Латвии. Однако голосование в комиссии показывает, что часть депутатов, судя по всему, уже нарушили свою клятву, подчеркивает Залитис.

У депутатов 14-го Сейма и президента страны есть возможность продолжить рассмотрение этого вопроса, отмечает Залитис, добавляя, что движение Dzīvesbiedri намерено в судебном порядке решать вопросы, связанные с правовой защитой однополых пар, а также искать другие правовые и политические решения для защиты семей.

Такое вопиющее игнорирование депутатами этого важного вопроса показывает, что к его решению надо подходить более креативно. И с каждым таким демонстративным отказом число сторонников закона о гражданском союзе и регулирования партнерских отношений только возрастает. Так что смело можно говорить о том, что вопрос не исчезнет из повестки дня политиков, а наоборот - станет неотъемлемой частью их работы до тех пор, пока все латвийские семьи не будут защищены, резюмирует Залитис.

Как уже сообщал RUS TVNET, во вторник, 6 декабря, Юридическая комиссия Сейма приняла решение не продолжать начатую 13-м Сеймом работу над законопроектом о гражданском союзе, который призван ввести новый формат юридической регистрации совместного проживания двух совершеннолетних партнеров.

Это регулирование и правовая защита также распространяется и на однополые пары.