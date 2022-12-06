Индонезия законодательно запретила внебрачный секс и отказ от религии

Донести за внебрачную связь, которая теперь грозит девятью месяцами тюрьмы, сможет законный супруг или супруга. На живущих вместе неженатых людей смогут донести их родители.

Правозащитники говорят, что новый кодекс также подавляет свободу политического самовыражения и ограничивает свободу вероисповедания.

В новой версии появились шесть законов о богохульстве, включая вероотступничество - отказ от религии. Впервые с момента обретения независимости Индонезия признает незаконным решение стать неверующим.

Новые статьи о диффамации также делают незаконным оскорбление президента или вице-президента - за это грозит до трех лет тюремного заключения, - и выражение мнений, противоречащих национальной идеологии. В предыдущей версии кодекса отдельного положения об оскорблении главы государства не было, эти дела рассматривались в рамках законов о диффамации.

Однако законодатели заявили, что добавили в кодекс положения о защите свободы слова и протестов, проводимых в "общественных интересах".

Правозащитники считают, что новый кодекс ущемляет права женщин и меньшинств, а также ограничивает гражданские и политические свободы Фото: Getty Images

Тем не менее, правозащитная организация Human Rights Watch во вторник заявила, что положения нового кодекса - это катастрофа в области прав человека.

Директор HRW по Азии Элейн Пирсон в интервью Би-би-си назвала новое законодательство огромным провалом для страны, пытающейся представить себя современной мусульманской демократией.