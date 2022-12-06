Кандидату от "Объединенного списка" (ОС) на пост министра здравоохранения Лиге Меньгелсоне потребуется, чтобы премьер-министр и министр финансов "железно" взяли на себя солидарную ответственность за сектор здравоохранения, заявил журналистам один из лидеров ОС, спикер Сейма Эдвард Смилтенс.
Смилтенс: Меньгелсоне нужна "железная" поддержка премьера и министра финансов
Ожидается, что премьер-министром следующего правительства станет Кришьянис Кариньш, а министром финансов - Арвил Ашераденс (оба - "Новое Единство").
Смилтенс подчеркнул, что генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей Меньгелсоне - смелый человек, обладающий необходимой решимостью и компетенцией, чтобы взять на себя руководство Министерством здравоохранения. По словам политика, необходима тесная поддержка со стороны премьер-министра и министра финансов, чтобы наконец добиться значительных результатов командной работы в сфере здравоохранения.
По словам Смилтенса, Латвия в настоящее время выделяет в два раза меньше средств из валового внутреннего продукта, чем необходимо для значительного улучшения ситуации в сфере здравоохранения.
По словам Меньгелсоне, уже ранее было признано, что сектор здравоохранения "голодает", а врачи перегружены. По ее мнению, необходим ответственный подход к использованию средств, поэтому следует провести анализ ситуации в отрасли.
Кандидат добавила, что необходимо найти решение проблемы высоких цен на лекарства. В этом вопросе Латвия также находится в более невыгодном положении, чем Эстония и Литва, отметила Меньгелсоне.
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