ЕС запретит импорт продуктов, произведенных за счет вырубки лесов

To fight climate change, products from deforested land will no longer be allowed to be sold in the EU.



The agreement by Parliament and the Council willl still need to be formally adopted before it can enter into legislation. Read more: https://t.co/dxK5bQm4rl pic.twitter.com/Snxt59ffuJ — European Parliament (@Europarl_EN) December 6, 2022

Тем самым предполагается запретить продажу в ЕС продуктов, для производства которых необходимо уничтожение лесов. Среди прочего, новая норма будет распространяться на производство мяса, кофе, пальмового масла, сои, древесины, бумажной продукции, а также товары, изготовленные из этих видов сырья.

Компании обяжут отказаться от вырубки лесов для продаваемой в ЕС продукции

Законопроект требует от всех компаний, поставляющих товары на рынок ЕС, предоставления так называемой декларации добросовестности. В этом документе будут указываться данные о цепочках поставок, а также подтверждаться, что производство товара "не привело после 31 декабря 2020 года нигде в мире к вырубке леса", отмечается в заявлении Европейского парламента. При этом отдельно упоминается, что запрет распространяется, в том числе на вырубку первичных лесов, таких как джунгли Амазонки.

Законопроект должен еще пройти формальную процедуру принятия в Совете ЕС и Европарламенте. Через год после вступления в силу этого закона Еврокомиссия должна будет изучить возможность распространения аналогичных норм на другие экосистемы, пишет epd.