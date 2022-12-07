На Валмиерском шоссе у Мурьяни ограничат движение

Полиция просит выбирать альтернативные маршруты.

Уже сообщалось, что 24 ноября около 17 часов в Саулкрастском крае на Валмиерском шоссе у реки Лоя столкнулись два большегрузных автомобиля Volvo и легковой автомобиль BMW.

В аварии погибли все три водителя.

Еще два человека с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Начат уголовный процесс.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что на месте ДТП работали 19 спасателей