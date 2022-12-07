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На Валмиерском шоссе у Мурьяни ограничат движение

rus.tvnet.lv/LETA
На Валмиерском шоссе у Мурьяни ограничат движение
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Трагическая авария под Мурьяни
Трагическая авария под Мурьяни Фото: Sadursme.lv

В Саулкрастском крае на Валмиерском шоссе возле Мурьяни в течение трех часов в среду, 7 декабря, будут действовать ограничения движения, в том числе полное закрытие движения, в связи с ликвидацией последствий трагического ДТП, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Полиция просит выбирать альтернативные маршруты.

Уже сообщалось, что 24 ноября около 17 часов в Саулкрастском крае на Валмиерском шоссе у реки Лоя столкнулись два большегрузных автомобиля Volvo и легковой автомобиль BMW.

В аварии погибли все три водителя.

Еще два человека с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Начат уголовный процесс.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что на месте ДТП работали 19 спасателей

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