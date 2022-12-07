"Лучше "Дождь", чем пустота": в центре Риги мужчина с плакатом протестовал против решения NEPLP

"Идет война! Лучше "Дождь", чем пустота! Domājiet par izvēli! (Думайте о выборе! - с лат. яз.)" - написано на плакате у мужчины.

В подписи к фотографии Князева указала, что одинокий протестующий представился Виестуром и сказал, что всегда смотрел "Дождь", а не Соловьева и сейчас настолько возмущен, что "готов мерзнуть, но выразить свою гражданскую позицию".

Как сообщалось, 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание российского независимого телеканала "Дождь", который работал из Латвии.

Решение было принято после оценки комплекса нарушений, допущенных за последнее время: отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображение Крыма на карте как части территории России, название российской армии "нашей армией", возможная поддержка российской армии. Также была оценена информация, полученная от Службы государственной безопасности, содержание которой не разглашается.

Решение вступит в силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда "Дождь" должен прекратить вещание на территории Латвии. Решение NEPLP может быть обжаловано.

На телеканале заявили, что "Дождь" продолжит вещание в интернете.