Начат сбор подписей за отключение электричества в посольстве России в Риге

Автор инициативы - бизнес-консультант и лектор, земессарг Юрис Улманис, который рассказал, что отклик на аналогичное обращение, которое он сделал 25 ноября в Twitter, был очень большим.

По словам Улманиса, в Украине он своими глазами видит ущерб, который Россия наносит инфраструктуре страны, обстреливая ракетами объекты электроснабжения.

Автор инициативы пишет, что в своей преступной агрессии против Украины Россия уже давно практикует разрушение гражданской инфраструктуры, в том числе энергетической.

Из-за этого зимой миллионы украинцев остались без света, тепла, воды, канализации и электричества.

Улманис уверен, что это явное военное преступление со стороны России и западному обществу трудно представить повседневные тяготы украинцев.

Инициатива направлена на то, чтобы не допустить, чтобы Россия, грубо нарушающая международное право, цинично прикрывалась международными законами, такими как Венская конвенция о дипломатических сношениях, в целях сохранения собственных удобств, в то время как государство-агрессор вынуждает миллионы украинцев жить в холоде и темноте.

Автор идеи призывает парламент Латвии и другие органы государственной власти принять меры по отключению электричества, воды, тепла и других удобств и услуг посольству России в Риге.

Ранее чешская общественная инициатива Dárek pro Putina ("Подарок Путину") опубликовала петицию с предложением отключить электричество, газ и воду в зданиях, принадлежащих российскому посольству.