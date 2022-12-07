После того, как латвийский регулятор аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь" из-за угрозы национальной безопасности, канал будет недоступен и в Литве и Эстонии.
В Литве и Эстонии также закрыли вещание "Дождя"
По информации Литовской комиссии по радио и телевидению, решение Национального совета по электронным СМИ Латвии об аннулировании лицензии независимого российского телеканала, работающего в изгнании, вступило в силу в ночь на четверг, 8 декабря.
Лицензия давала право распространять созданный контент в странах Евросоюза, России, США и других странах.
"Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве", - сообщила ЛКРТВ.
В Эстонии телеканал "Дождь" транслировали Telia, Elisa и Home 3, однако у двух из этих телеоператоров канал входил в расширенный пакет каналов.
"В соответствии с уведомлением Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора операторы связи приостановят трансляцию телеканала "Дождь". Согласно Закону о медиа-услугах, вещатели могут предлагать телевизионные программы в рамках своих услуг, если у них есть лицензия страны пребывания или иное правовое основание. Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы", – сказал Таави Тедер, менеджер по связям со СМИ Elisa.
Майк-Ричард Кох, специалист по маркетингу и связам с общественностью Home 3, подтвердил, что с 8 декабря телеканал "Дождь" больше не будет транслироваться в странах Балтии, включая сервисы Go3 и Home3 TV. Он также добавил, что теперь важные международные новости можно посмотреть на телеканалах Euronews и Current Time.
Лицензия была предоставлена каналу после вторжения России в Украину, 6 июня.
Как сообщил латвийский регулятор, решение об аннулировании лицензии на вещание "Дождя" было принято из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку.
Информационное агентство LETA сообщило, что решение было принято после оценки нарушений, допущенных телеканалом в последнее время: отсутствия в программах озвучки на национальном языке, изображения Крыма на карте как части территории России, при этом один телеведущий назвал российскую армию "нашей армией" и, возможно, выразил ей поддержку. В самом канале это отрицают.
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