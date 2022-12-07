В Литве и Эстонии также закрыли вещание "Дождя"

По информации Литовской комиссии по радио и телевидению, решение Национального совета по электронным СМИ Латвии об аннулировании лицензии независимого российского телеканала, работающего в изгнании, вступило в силу в ночь на четверг, 8 декабря.

Лицензия давала право распространять созданный контент в странах Евросоюза, России, США и других странах.

"Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве", - сообщила ЛКРТВ.

В Эстонии телеканал "Дождь" транслировали Telia, Elisa и Home 3, однако у двух из этих телеоператоров канал входил в расширенный пакет каналов.