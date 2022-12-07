Как уменьшить симптомы простуды?

"Уже при первых признаках простуды часто наблюдается повышенное слезотечение, нередко сопровождающее все время болезни. Глаза быстро устают, выглядят покрасневшими и остекленевшими. Первый и самый важный шаг достаточно прост - нужно дать глазам отдохнуть, тем самым помогая не только глазам, но и организму в целом. Отдых и сон дадут энергию, которая позволит организму быстрее побороть болезнь. Не следует долго смотреть в экран компьютера или телефона, смотреть телевизор или читать. Слезящиеся глаза нельзя тереть, можно аккуратно просушить их бумажной салфеткой, подходящей для чувствительной кожи и не имеющей запаха. Слезотечение можно уменьшить, как позаботившись о дополнительной защите, так и воспользовавшись средствами, продаваемыми в аптеке", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.