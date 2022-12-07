Кашель, насморк, повышенная температура - сезон вирусов в самом разгаре, и болезнь может подкрасться незаметно. Одним из самых неприятных побочных эффектов простуды являются сухая, болезненная кожа носа и повышенное слезотечение, вызывающие дискомфорт, существенно осложняющие течение болезни и еще больше ухудшающие и без того плохое самочувствие.
Как уменьшить симптомы простуды?
Как во время вирусного заболевания правильно ухаживать за чувствительной кожей носа и уменьшить слезотечение, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане.
Во время насморка кожа носа нуждается в дополнительном уходе
Заболевания органов дыхания, вызванные вирусами, чаще всего характеризуются насморком - нос заложен, течет, постоянно высмаркивается, в результате чего кожа вокруг него становится сухой, красной, натертой и особенно чувствительной. При трении повреждается верхний слой кожи и снимается естественный защитный слой жиров, вызванная насморком влага раздражает кожу, к тому же во время болезни организм теряет больше жидкости, еще больше высушивая кожу.
"Чтобы избежать шелушения и покраснения, кожа при насморке нуждается в бережном уходе. Нос можно промывать морской водой, которая очищает и увлажняет слизистую оболочку, а также содержит различные ценные соли, благотворно влияющие на организм в целом. Полезными будут ингаляции - вдыхание паров теплой воды с добавлением различных эфирных масел, таких как масло лаванды, ромашки, пихты или сосны. Обязательно следует регулярно проветривать помещения, тем самым избавляясь от пыли, вызывающей дополнительное раздражение, а также увлажнять воздух в помещениях, тем самым помогая организму поддерживать оптимальный уровень влажности. Следует пить достаточно жидкости – воды и теплых травяных чаев. Во время простуды следует использовать бумажные носовые платки без запаха, подходящие для чувствительной кожи. Если все-таки возникнет раздражение кожи, потребуются дополнительный уход - как специальный уход за кожей, так и различные витамины и минералы", - отмечает фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Как позаботиться о дополнительном уходе за кожей?
- Выбор правильного крема или лосьона. Не следует использовать средства по уходу за лицом с сильным ароматом - они будут еще больше раздражать чувствительную кожу. Коже помогут питательные кремы более густой консистенции, содержащие декспантенол и натуральные масла. Для обеспечения увлажнения кожи рекомендуется выбирать средства, содержащие омега-жирные кислоты, образующие липидозащитный слой, препятствующий испарению жидкости, или мочевину, повышающую уровень увлажненности кожи.
- Для дополнительного ухода - мази и бальзамы. Если кожа сильно повреждена и шелушится, полезными будут мази или бальзамы на основе ланолина, вазелина или глицерина, а также средства, содержащие витамины В3 и РР, масло ши и экстракты лекарственных растений. Они успокоят кожу и помогут ей быстрее восстановиться.
- Витамины и минералы. Витамины А и Е помогут увлажнению и питанию слизистой оболочки кожи, витамин С и селен, в свою очередь, уменьшат воспалительные процессы и помогут заживлению кожи.
- Бережное умывание. Лицо рекомендуется умывать теплой водой или ромашковым чаем, а затем просушить его мягким полотенцем.
- Воздержаться от косметики. В процессе заживления кожи рекомендуется избегать нанесения косметики или других косметических средств на покрасневшую кожу - они вызовут дополнительное раздражение и задержат заживление.
Лучшее средство от слезотечения - полноценный отдых
"Уже при первых признаках простуды часто наблюдается повышенное слезотечение, нередко сопровождающее все время болезни. Глаза быстро устают, выглядят покрасневшими и остекленевшими. Первый и самый важный шаг достаточно прост - нужно дать глазам отдохнуть, тем самым помогая не только глазам, но и организму в целом. Отдых и сон дадут энергию, которая позволит организму быстрее побороть болезнь. Не следует долго смотреть в экран компьютера или телефона, смотреть телевизор или читать. Слезящиеся глаза нельзя тереть, можно аккуратно просушить их бумажной салфеткой, подходящей для чувствительной кожи и не имеющей запаха. Слезотечение можно уменьшить, как позаботившись о дополнительной защите, так и воспользовавшись средствами, продаваемыми в аптеке", - говорит фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Как ухаживать за глазами, чтобы уменьшить их слезоточивость?
- При выходе на улицу следует одевать солнцезащитные очки. Они помогут защитить глаза от ветра, яркого света и пыли.
- Увлажнение воздуха. Сухой воздух, часто возникающий в помещении в отопительный сезон, вызывает дополнительное раздражение глаз, усиливая слезоточивость и чувство раздражения. Наиболее эффективным решением будут специальные увлажнители воздуха, но ситуацию можно улучшить и, например, положив на радиаторы влажное махровое полотенце.
- Теплый или холодный компресс. Компресс из увлаженной ткани можно подержать на глазах около 10-15 минут - это поможет успокоить глаза и уменьшить слезоточивость. Холодный компресс поможет уменьшить усталость, отек и воспаление, а теплый расслабит и успокоит напряженные мышцы.
- Не использовать косметику и контактные линзы. Чтобы не вызывать дополнительного раздражения, категорически нельзя использовать косметику для глаз и носить на глазах контактные линзы.
- Капли для глаз. Если слезотечение особенно сильное, помогут безрецептурные глазные капли, доступные в аптеках. Они содержат как увлажняющие, смазывающие вещества, так и экстракты растений, такие как алоэ вера, календула, гамамелис, ромашка или экстракт очанки, которые помогают при покрасневших, усталых и слезящихся глазах.
- Консультация с врачом или фармацевтом. Если слезотечение становится обременительным, и обычные способы больше не помогают, обязательно нужно обратиться к врачу или фармацевту, который поможет подобрать наиболее подходящие средства для ухода и лечения глаз.
Чтобы избежать простуды, самое главное - крепкий иммунитет - организму ежедневно необходимы здоровое питание, физическая активность и качественный сон. Даже если погода не благоприятствует, желательно найти подходящую одежду и проводить много времени на свежем воздухе. Если все же случилось заболеть, рекомендуется остаться дома, хорошо выспаться, пить травяной чай и позаботиться о себе, тем самым помогая организму быстрее выздороветь", - добавляет фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
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