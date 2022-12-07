Скандал с цензурой в Арт-центре Ротко дошел до Сейма

Большая часть присутствующих, в том числе представители Министерства культуры, настаивали на том, чтобы снятые с выставки работы были возвращены. Даугавпилсская дума, ссылаясь на оскорбление религиозных чувств христиан, сначала хочет обратиться к министру юстиции и омбудсмену, чтобы узнать их мнение, не были ли нарушены права человека.

В Латвии нет Музея современного искусства, поэтому время от времени выставки современного искусства организует Арт-центр Ротко. К ним относится и небольшая выставка работ Раудсеппа, которая занимает всего 80 квадратных метров из общей площади 2500 кв.м, рассказал руководитель центра Марис Чачка.

По его словам, культура - это не развлечение, это пространство мысли, которое, применяя различные формы, предлагает многогранное содержание, которое мы принимаем или нет. Часть даугавпилсского общества не готова воспринимать произведения, не основанные на традиционных ценностях.

Неспособность понять язык символов, на котором говорит Раудсепп, размышляя о теме смерти и загробной жизни, и стала основанием для возмущения. По словам Чачки, хотя задача художественного языка и состоит в получении обратной связи, такого резонанса он не ожидал.