В Риге выступит певица Монеточка

Елизавета Гырдымова (Монеточка) у себя на родине в Екатеринбурге вначале 2016 года в социальных сетях опубликовала первый альбом "Психоделический клауд-рэп". Многие журналисты отмечали, что отличительной особенностью песен Монеточки является серьезность поднимаемых тем - политика, "слепое подражание моде, секс и жестокость" - при нарочито "детском" исполнении.

Через год Елизавета познакомилась с музыкантом Виктором Исаевым, и они начали работать вместе. Уже в 2018 году выпустили альбом "Раскраски для взрослых". Альбом достиг первых позиций в чартах iTunes, Apple Music и Google Play. Монеточка и Исаев активно выступали на многих фестивалях и давали концерты как в России, так и за ее пределами. В 2020 году был выпущен третий альбом - "Декоративно-прикладное искусство".

В апреле 2022 года Елизавета и Noize MC с серией благотворительных концертов Voices of Peace собирали полные залы в Риге и многих городах Европы.

Галерея: Монеточка и Noize MC в Риге

В среду, 6 декабря, вышел клип на трек "Гори". Режиссером выступил Ладо Кватания, который в качестве клипмейкера известен по работам с Cardi B, Kanye West, Manizha, Oxxxymiron, Noize MC, Хаски и многими другими артистами. Премьера студийной версии "Гори, гори, гори" состоялась в августе 2019-го - выход трека был посвящен лесным пожарам в Сибири и сопряженной с ними катастрофой.

В 2022 году песня зажила новым смыслом. Кватания обратился к жанру анимации и в сотрудничестве с художником-аниматором Сергеем Колесовым и студией BlueCheese team создал притчу о рождении нового вида человека в современных реалиях.

16 декабря Монеточка выступит в Риге в рамках рождественского тура Christmas Tour, где исполнит свои лучшие работы. Билеты доступны в кассе Ticketshop.lv.

Видео: Монеточка - "Каждый раз"