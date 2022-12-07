В понедельник, 5 декабря, в Вильнюсе в Pramogų Arena состоялся сольный концерт певицы Светланы Лободы (LOBODA), который прошел с аншлагом.
Фото ⟩ LOBODA с аншлагом провела концерт в Вильнюсе
"Для меня сегодня каждый концерт - это маленькая, но очень важная победа. Это возможность помочь моему городу Ирпень, возможность поддержать тех украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома, семьи и им так важно знать, что они не одни, что они не брошены и мы все чувствуем сейчас одинаково. Я на сцене стараюсь подарить им надежду и уверенность в завтрашнем дне. Никогда еще я не была так осмысленна в том, что делаю. Сегодня я пою от боли и от отчаянья, но с одной единственной целью - быть вместе с моими людьми и вместе верить в нашу победу и в то, что Украину ждет невероятное, светлое европейское будущее", - сказала артистка.
По традиции LOBODA открыла концерт патриотическим видеороликом, а закрывала его народной песней "Щедрик" в авторской обработке.
Зал пел в унисон все хиты артистки, публика была невероятно вдохновлена, на концерт поклонники пришли семьями, впервые на выступлении артистки было такое большое количество детей. Также певица поблагодарила Литву за ее огромный вклад и поддержку Украины в эти сложные времена и высказала свою неизменную позицию в отношении войны России против Украины:
"Нельзя заходить на чужую территорию. Ты не имеешь права приходить к соседям и истреблять, убивать их. Не имеешь права так себя вести! Слава Украине! Героям слава!" - сказала со сцены LOBODA.
Напомним, что накануне концерта артистка провела пресс-конференцию для литовских медиа, на которой прокомментировала возникшую ситуацию с МИД Литвы и опровергла заявления о "персонах нон-грата", а также высказалась об инциденте с отменой концертов и объявила о том, что ее адвокаты уже готовят иск и готовы судиться с площадкой, которая незаконно в одностороннем порядке разорвала договор и отказалась проводить на своей территории концерт певицы.
Кроме этого, были озвучены важные заявления, LOBODA ответила на все интересующие журналистов вопросы, а также на вбросы в медиа, заявив, что никогда не выступала на мероприятиях, посвященных 9 мая, в России, а также никогда не была в Крыму после 2014 года.
"Это откровенная ложь. После 2014 года, то есть после оккупации, я не была в Крыму ни по работе, ни по личным причинам", - заявила певица.
Галерея: Светлана Лобода в Вильнюсе
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