Фото ⟩ LOBODA с аншлагом провела концерт в Вильнюсе

"Для меня сегодня каждый концерт - это маленькая, но очень важная победа. Это возможность помочь моему городу Ирпень, возможность поддержать тех украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома, семьи и им так важно знать, что они не одни, что они не брошены и мы все чувствуем сейчас одинаково. Я на сцене стараюсь подарить им надежду и уверенность в завтрашнем дне. Никогда еще я не была так осмысленна в том, что делаю. Сегодня я пою от боли и от отчаянья, но с одной единственной целью - быть вместе с моими людьми и вместе верить в нашу победу и в то, что Украину ждет невероятное, светлое европейское будущее", - сказала артистка.