Оранжевое предупреждение: на Латвию движется мощный снегопад

Временами во время снегопада видимость будет снижаться до 500-1000 м. Дороги и тротуары будут скользкими.

Очень сильный снегопад на больших территориях нарушит движение автомобильного и железнодорожного транспорта, авиасообщение, а также движение пешеходов и мероприятия на свежем воздухе. При передвижении по дорогам следует быть очень осторожными и планировать на дорогу больше времени, напоминает VUGD.