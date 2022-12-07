В период с 12:00 до 15:00 в среду, 7 декабря, в западных и центральных районах Латвии ожидается очень сильный снегопад с подъемом снежного покрова на 10-12 см, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Синоптики объявили оранжевое предупреждение.
Оранжевое предупреждение: на Латвию движется мощный снегопад
Оранжевое предупреждение: на Латвию движется мощный снегопад
Временами во время снегопада видимость будет снижаться до 500-1000 м. Дороги и тротуары будут скользкими.
Очень сильный снегопад на больших территориях нарушит движение автомобильного и железнодорожного транспорта, авиасообщение, а также движение пешеходов и мероприятия на свежем воздухе. При передвижении по дорогам следует быть очень осторожными и планировать на дорогу больше времени, напоминает VUGD.
Оранжевое предупреждение действует с 12:00 до 20:00 сегодняшнего дня.
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