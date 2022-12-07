Выбор кандидатов в министры, выдвинутых партнерами по коалиции, интересен, и маловероятно, что кто-то из них может быть отклонен в процессе формирования правительства, сказал действующий и будущий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в программе 900 sekundes на TV3.
Кариньш назвал выбор кандидатов в министры "интересным"
Он сказал, что еще не встречался со всеми потенциальными кандидатами в министры и планирует это сделать в ближайшее время, но на данный момент не видит "изначально непреодолимых препятствий, почему эти люди не могут стать министрами".
По словам премьер-министра, несколько названных кандидатур интересны - они немного неожиданны, но в хорошем смысле. Например, кандидата на пост министра здравоохранения от "Объединенного списка" Лигу Меньгелсоне Кариньш расценил как "несколько неожиданный поворот". "То, что она умная, образованная, способная, в этом нет никаких сомнений. Как человеку, который не был в политике, удастся войти в политику? Я думаю, с этим можно справиться. Мне будет о чем поговорить с ней, но я не вижу причин, по которым она не может быть успешным министром в этой области", - сказал Кариньш.
Премьер-министр напомнил, что на должность министра здравоохранения обсуждались кандидатуры людей с разным опытом и взглядами. В этой отрасли много проблем. Не исключено, что человек с управленческим подходом и опытом будет полезен для приведения в порядок системы здравоохранения, считает Кариньш.
Премьер-министр признал, что потенциальной коалиции будет сложно работать с большинством в 54 депутата в 14-м Сейме, но это возможно. Парламенту придется местами "корректировать" решения комиссий.
Кариньш предложит Сейму проголосовать за утверждение нового Кабмина через неделю - 14 декабря.
Видео: Сюжет передачи 900 sekundes (на латышском языке)
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