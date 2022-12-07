В России дезертир из Украины выстрелил в полицейского. Это мог быть бывший заключенный

Как сообщили в среду в Ростовской области, преступник задержан. Он прятался в заброшенном здании под Новошахтинском.

Как сообщалось, во вторник мужчина открыл огонь по полицейским на таможенном посту, который находится на дороге, ведущей из города. Мужчина вышел из леса и начал стрелять из ручного пулемета. В результате стрельбы был ранен один полицейский.

Издание Baza во вторник высказало предположение, что стрельбу мог начать дезертир из российской армии. В среду это же издание сообщило, что стрельбу открыл бывший заключенный, завербованный для войны в Украине российской частной военной компанией "Вагнер", который отбывал наказание в колонии в Уфе за ограбление, где и был завербован. 24 ноября, по информации Baza, он передумал участвовать в военных действиях и сбежал.

Сообщается, что он дезертировал с фронта и вернулся в Россию. Пока не ясно, почему он начал стрельбу.

Позднее Telegram-канал "Подъем" опубликовал видео с задержанным.

На время поисков стрелка в городе остановили движение общественного транспорта, а жителей призывали не выходить на улицы, писал Интерфакс.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с начала осени открыто вербует заключенных на войну в Украине. По информации на начало ноября, в Украине погибли уже более 500 российских заключенных, сообщало издание The Insider.